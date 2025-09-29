На фоне залета дронов: вооруженные силы Дании срочно призвали солдат из резерва, – СМИ
- Командование Вооруженных сил Дании издало распоряжение о мобилизации части резервистов после инцидентов с неизвестными беспилотниками.
- Приказ получили "несколько сотен" солдат для подготовки к возможному развертыванию на датской территории.
Командование Вооруженных сил Дании издало тайное распоряжение о мобилизации части резервистов. Это произошло после ряда инцидентов с пролетами неизвестных беспилотников.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на датский телеканал TV2.
Что известно о призыве резервистов в Дании?
По данным источников, приказ получили "несколько сотен" солдат. Мобилизация осуществляется "с целью подготовки к возможному развертыванию на датской территории".
Известно, что резервистам разослали распоряжение в воскресенье, и в нем прямо упомянута ситуация с дронами. Хотя точная численность резервистов Дании неизвестна, в 2013 году их оценивали примерно в 3 000 военных.
Кстати, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный эксперт Иван Тимочко в эфире 24 Канала отметил, что дроны над Данией появились не случайно. Вероятно, там летают российские беспилотники из-за стратегического расположения моста, который соединяет Балтийское море и Атлантику, и является важным для интернет-связи Европы с Финляндией.
Сколько раз дроны летали над Данией?
Впервые дроны над Данией зафиксировали вечером 22 сентября. Из-за этого аэропорт Копенгагена "Каструп" был вынужден останавливать свою работу.
Уже ночью 25 сентября в Дании дроны видели возле аэропортов в Эсбьерге, Сеннерборге и Скридструпе. На местах работала полиция и проверяла информацию о беспилотниках.
А вечером того же дня над Ольборгом фиксировали дроны. Этот инцидент вызвал беспокойство среди датских правоохранительных органов, военных и чиновников.
Интересно, что в Кремле открещиваются от того, что неизвестные беспилотники над Данией были их. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отверг все обвинения относительно беспилотников, назвав их "голословными".