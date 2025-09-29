На тлі залітання дронів: збройні сили Данії терміново призвали солдатів із резерву, – ЗМІ
- Командування Збройних сил Данії видало розпорядження про мобілізацію частини резервістів після інцидентів із невідомими безпілотниками.
- Наказ отримали "кілька сотень" солдатів для підготовки до можливого розгортання на данській території.
Командування Збройних сил Данії видало таємне розпорядження про мобілізацію частини резервістів. Це сталося після низки інцидентів із прольотами невідомих безпілотників.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на данський телеканал TV2.
До теми Найбільше вторгнення за 20 років: у The Economist розповіли, як Кремль хоче розколоти Європу
Що відомо про призов резервістів у Данії?
За даними джерел, наказ отримали "кілька сотень" солдатів. Мобілізація здійснюється "з метою підготовки до можливого розгортання на данській території".
Відомо, що резервістам розіслали розпорядження у неділю, і в ньому прямо згадано ситуацію з дронами. Хоча точна чисельність резервістів Данії невідома, у 2013 році їх оцінювали приблизно у 3 000 військових.
До речі, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, військовий експерт Іван Тимочко в етері 24 Каналу зазначив, що дрони над Данією з'явилися не випадково. Ймовірно, там літають російські безпілотники через стратегічне розташування мосту, який з'єднує Балтійське море та Атлантику, і є важливим для інтернет-зв'язку Європи з Фінляндією.
Зверніть увагу! Про те, як у Данії реагують на пролітання російських дронів над їхніми містами – читайте у матеріалі.
Скільки разів дрони літали над Данією?
Уперше дрони над Данією зафіксували ввечері 22 вересня. Через це аеропорт Копенгагена "Каструп" був змушений зупиняти свою роботу.
Уже вночі 25 вересня в Данії дрони бачили біля аеропортів в Есб'єрзі, Сендерборзі та Скрідструпі. На місцях працювала поліція та перевіряла інформацію щодо безпілотників.
А ввечері того ж дня над Ольборгом фіксували дрони. Цей інцидент спричинив занепокоєння серед данських правоохоронних органів, військових та урядовців.
Цікаво, що у Кремлі відхрещуються від того, що невідомі безпілотники над Данією були їхніми. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відкинув всі звинувачення щодо безпілотників, назвавши їх "голослівними".