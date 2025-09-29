Командування Збройних сил Данії видало таємне розпорядження про мобілізацію частини резервістів. Це сталося після низки інцидентів із прольотами невідомих безпілотників.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на данський телеканал TV2.

Найбільше вторгнення за 20 років: у The Economist розповіли, як Кремль хоче розколоти Європу

Що відомо про призов резервістів у Данії?

За даними джерел, наказ отримали "кілька сотень" солдатів. Мобілізація здійснюється "з метою підготовки до можливого розгортання на данській території".

Відомо, що резервістам розіслали розпорядження у неділю, і в ньому прямо згадано ситуацію з дронами. Хоча точна чисельність резервістів Данії невідома, у 2013 році їх оцінювали приблизно у 3 000 військових.

До речі, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, військовий експерт Іван Тимочко в етері 24 Каналу зазначив, що дрони над Данією з'явилися не випадково. Ймовірно, там літають російські безпілотники через стратегічне розташування мосту, який з'єднує Балтійське море та Атлантику, і є важливим для інтернет-зв'язку Європи з Фінляндією.

Скільки разів дрони літали над Данією?