Различные дроны для разных целей

У "птичек" этих производителей есть свои плюсы и минусы, поэтому их используются в зависимости от конкретной задачи и конкретного подразделения. Об этом 24 каналу рассказал командир подразделения аэроразведки Днепр-1 Дмитрий Подворчанский.

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Он сразу же выделил дроны Mavic 3 из-за очень хорошего зума, который увеличивает картинку в 28 раз. Это позволяет увидеть многое, не подлетая близко. "Мы в 1,5 километре видели, как человек курит", – сказал о нем украинский защитник.

Дроны Autel, в свою очередь, могут поднимать несколько больший груз – около 800 – 900 граммов для того, чтобы получить нормальную дистанцию и не сильно повреждать устройство. На него можно подвесить и больше, но надо учитывать, что от этого будут перегреваться мотор и батарея.

Кроме того, подразделение Подворчанского работают с моделями Autel с тепловизорами. Они лучше аналогичных моделей у DJI, и позволяют получать хорошие результаты. Единственный нюанс – стоимость этих устройств составляет 7 – 8 тысяч евро.

К сожалению, это очень дорогая техника, но это единственная возможность ночью увидеть технику, которая заехала в лес и еще горячая, потому что очень долго остывает. Ночные дроны очень нужны, но они стоят очень много,

– объяснил аэроразведчик.

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Также Подворчанский рассказал о других девайсах от DJI под названием Aeroscop. Компания DJI использует их для закрытия своих же инфраструктурных объектов. Однако они есть и у наших врагов – российских оккупантов.

"Эта приблуда позволяет увидеть, откуда и кто запускает беспилотник, и где стоит пульт. В Рубежном, если ты просто станешь и запустишь дрон, на 7 минуте то просто тебе в ноги прилетит мина", – поделился командир подразделения.

Он отметил, что такое время – 7 минут – было замерено не только его командой, но и другими украинскими аэроразведчиками.

По словам Подворчанского, сейчас уже есть способ решения этой проблемы, но по понятным причинам он его не разглашает. Как убедил военный, все украинские пилоты, работающие с дронами, об этом способе уже знают.

Россияне уже не так видят нас, но такая ситуация была, и тогда было очень тяжело работать,

– рассказал он.

Аэроразведчик вспомнил, что особенно было тяжело и потому, что когда его подразделение приехало в Рубежное, у них было только 3 дрона DJI Mavic 3. Сейчас ситуация изменилась – "птичек" стало больше, но, к сожалению, иногда они теряются.

"Закупаем еще несколько, потому что потеряли, когда пытались разбить российский блокпост. Один дрон сбросил взрывчатку и все было хорошо, а на другом они смогли перехватить управление. Но есть и плюс в этой ситуации – в худшем случае дрон просто взорвется, потому что в нем была взрывчатка, а в лучшем, если кто-нибудь решит взять его в руки, то погибнет", – поделился Подворчанский.

Полное интервью с аэроразведчиком Дмитрием Подворчанским на 24 канале: смотрите видео