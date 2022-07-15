Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он подчеркнул, что нам передадут эти комплексы малой и средней дальности.

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По словам эксперта, это оружие максимально интегрируется в украинские ПВО, в частности "БУК", С-300, "Стрела-10" и другие, ведь наши комплексы технически и технологически устарели.

Раньше ведь проблемы возникали именно с интеграцией современных западных ЗРК в наши системы ПВО. С NASAMS такой проблемы не будет,

– заявил Коваленко.

Он говорит, что эти комплексы интегрируются легко, но на это все равно потребуется время.

"Германия будет нам поставлять другие противоракетные комплексы IRIS. Однако пока окончательно неизвестно, когда начнутся поставки такого вооружения. Пока они только обещают", – добавил он.

Что еще известно о NASAMS: основное

NASAMS – это зенитный ракетный комплекс средней дальности. Он предназначен для уничтожения воздушных объектов противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях.

NASAMS – это норвежско-американская разработка. Она действует на расстоянии до 40 км в зависимости от выбора снаряда, при этом по высоте она действует на 20 км.

Этот ЗРК эффективнее комплекса советского образца С-300. NASAMS имеют большую дальность, поэтому позволят надежнее защищать наше небо от самолетов, беспилотников и ракет противника.

NASAMS использует ракеты с активными головками самонаведения. Добавим, что в рамках пакета Украина получит 2 передовые зенитно-ракетные системы NASAMS и боеприпасы к ним.

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