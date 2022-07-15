Российские оккупанты ужасно боятся этих реактивных систем залпового огня. Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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По его словам, теперь россияне постараются уничтожить HIMARS, они это уже поставили своей целью и даже ищут ствольную и реактивную артиллерию. Поэтому нужно понимать потенциальную угрозу. Для захватчиков это точки удара. Однако это сделать не так-то просто.

Специфика HIMARS

Специалист добавил, что нужно понимать в чем специфика систем HIMARS.

Так, промежуток времени, когда украинские защитники прибывают на место и разворачивают установку, откуда они производят выстрелы и возвращаются – очень мал, буквально несколько минут.

Также самонаводящиеся ракеты, которые управляются спутником при наведении на цель, могут лететь по сложной траектории и их труднее вычислить. Это значит, что для контрбатарейного радара сложно определить, откуда запустили залп. Однако даже если это удастся, пока россияне рассчитают траекторию, HIMARS может уже не быть на месте.

Более того, у HIMARS другая специфика, чем у российских "Смерчей" или "Ураганов".

Пока водитель ведет автомобиль к следующей точке, в настоящее время координатор задает следующие цели. Не нужно стоять на месте и эти процедуры решать. Поэтому HIMARS – фактически как фантом, поэтому его так боятся оккупанты,

– объяснил Мусиенко.

Почему оккупанты так боятся HIMARS: смотрите видео

Справка. HIMARS – это американская реактивная система залпового огня. Благодаря колесной базе является высокомобильной и быстрее гусеничной М270 MLR. Это мощное, дальнобойное и точное оружие, способное наносить сокрушительные удары по целям.

Эффективность применения HIMARS