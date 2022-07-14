Все эти панические заявления о "войне с Альянсом" – типичные пропагандистские нарративы страны-агрессора. Об этом рассказал российский оппозиционный публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. Он объяснил свое мнение 24 канала.

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По его словам, так россия пытается донести до своих граждан, якобы она воюет со всем блоком НАТО на территории Украины и хочет оправдать свои циничные преступления.

Это одна из стратегий, чтобы объяснить свое военное поражение,

– считает публицист.

Очевидно, если десяток HIMARS, которые передали Украине США, за несколько дней "наделали шума" россиянам, то оккупанты даже не могут представить, что будет, когда их будет полсотни.

Херсон вскоре могут освободить

"По оценкам военных экспертов, примерно до середины августа украинские военные смогут освободить Херсон. Это вызовет обвал и шок среди российского народа – как политический, так и психологический", – убежден Пионтковский.

Оккупанты паникуют из-за успехов HIMARS

Благодаря HIMARS украинские защитники наделали много проблем российским оккупантам. Их склады с боеприпасами горят один за другим. Поэтому враг начинает паниковать.

Как рассказал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, предоставленные партнерами HIMARS кардинально изменили правила игры на поле боя.

Только за сутки ВСУ нанесли удары по складам с боекомплектами в непризнанных квазиреспубликах Донецкой и Луганской области, непосредственно в Донецке. Также и в Новой Каховке, селе Прилесном Херсонской области и других местах.

Также нашим героям удалось попасть во врага в Луганске, где он додумался разместить свой личный состав в захваченной нашей воинской части.

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