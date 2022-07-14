Усе ці панічні заяви про "війну з Альянсом" – типові пропагандистські наративи країни-агресорки. Про це розповів російський опозиційний публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. Він пояснив свою думку 24 каналу.

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За його словами, так росія намагається донести до своїх громадян, нібито вона воює з усім блоком НАТО на території України й хоче виправдати свої цинічні злочини.

Це одна зі стратегій, щоб пояснити свою воєнну поразку,

– вважає публіцист.

Очевидно, якщо десяток HIMARS, які Україні передали США, за декілька днів "наробили шуму" росіянам, то окупанти навіть не можуть уявити, що буде, коли їх буде пів сотні.

Херсон невдовзі можуть звільнити

"За оцінками військових експертів, приблизно до середини серпня українські військові зможуть звільнити Херсон. Це викличе обвал та шок серед російського народу – як політичний, так і психологічний", – переконаний Піонтковський.

Окупанти панікують через успіхи HIMARS

Завдяки HIMARS українські оборонці наробили багато проблем російським окупантам. Їхні склади з боєприпасами палають один за одним. Через це ворог починає панікувати.

Як розповів радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, надані партнерами HIMARS кардинально змінили правила гри на полі бою.

Лише за добу ЗСУ завдали ударів по складах з боєкомплектами у невизнаних квазіреспубліках на Донеччині та Луганщині, безпосередньо у Донецьку. Також і у Новій Каховці, селі Прилісному на Херсонщині та інших місцях.

Також нашим героям вдалося поцілити у ворога в Луганську, де він додумався розмістити свій особовий склад у захопленій нашій військовій частині.

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