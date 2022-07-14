Про це розповів російський опозиційний публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. Він пояснив свою думку 24 каналу.

Варте уваги Дивом врятувався: очевидець розповів моторошні подробиці удару по Вінниці

За його словами, цим нелюдським ударом по Вінниці окупанти хотіли сказати кілька речей.

Ми отримали два сигнали з москви,

– наголосив Піонтковський.

Зокрема, мовиться про такі:

росія хотіла так показати, що вона продовжуватиме геноцид українського народу;

"Це не просто удар. Це "смакування" від удару по телебаченні. Ця брудна тварина, яка називається Маргаритою Симоньян, довго і детально пояснювала, чому нібито били по місцю, де "збиралися нацики", – пояснив публіцист.

другий – від мзс росії. Мовляв, ми нічого від вас не хочемо, крім визнання тимчасово окупованого Криму та невизнаних квазіреспублік на Донеччині та Луганщині.

Що відомо про ракетний удар 14 липня у Вінниці

Окупанти вдень 14 липня завдали жорсткого удару по Вінниці. Загалом 4 ракети ворога українські сили ППО змогли ліквідувати. Однак "прильоти" таки були.

Спершу було відомо про 6-х поранених та 2-х загиблих, серед яких маленька дитинка. Проте станом на 19:40 кількість жертв зросла до 23 людей.

До лікарень звернулось понад 90 осіб, майже десятку людей довелось проводити термінові операції, передає 24 канал. Цифри постраждалих ще уточнюють.

Зараз людей, які вважаються зниклими безвісти, продовжують шукати під завалами. Працює практично весь особовий склад рятувальників та правоохоронців області.

Офіс Президента відреагував на ракетний удар росіян по Вінниці. Там це називають черговим терористичним актом.

Моторошні подробиці удару по Вінниці від очевидця: дивіться відео