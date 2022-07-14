Про це розповів російський опозиційний публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. Він пояснив свою думку 24 каналу.
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За його словами, цим нелюдським ударом по Вінниці окупанти хотіли сказати кілька речей.
Ми отримали два сигнали з москви,
– наголосив Піонтковський.
Зокрема, мовиться про такі:
- росія хотіла так показати, що вона продовжуватиме геноцид українського народу;
"Це не просто удар. Це "смакування" від удару по телебаченні. Ця брудна тварина, яка називається Маргаритою Симоньян, довго і детально пояснювала, чому нібито били по місцю, де "збиралися нацики", – пояснив публіцист.
- другий – від мзс росії. Мовляв, ми нічого від вас не хочемо, крім визнання тимчасово окупованого Криму та невизнаних квазіреспублік на Донеччині та Луганщині.
Що відомо про ракетний удар 14 липня у Вінниці
- Окупанти вдень 14 липня завдали жорсткого удару по Вінниці. Загалом 4 ракети ворога українські сили ППО змогли ліквідувати. Однак "прильоти" таки були.
- Спершу було відомо про 6-х поранених та 2-х загиблих, серед яких маленька дитинка. Проте станом на 19:40 кількість жертв зросла до 23 людей.
- До лікарень звернулось понад 90 осіб, майже десятку людей довелось проводити термінові операції, передає 24 канал. Цифри постраждалих ще уточнюють.
- Зараз людей, які вважаються зниклими безвісти, продовжують шукати під завалами. Працює практично весь особовий склад рятувальників та правоохоронців області.
- Офіс Президента відреагував на ракетний удар росіян по Вінниці. Там це називають черговим терористичним актом.
Моторошні подробиці удару по Вінниці від очевидця: дивіться відео