Нові подробиці станом на 19 годину 14 липня розповіла 24 каналу кореспондентка із Вінниці Анастасія Голошивець. Їй вдалося поспілкуватися із очевидцем, який дивом залишився живим.

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Дивом врятувався

Один із місцевих таксистів розповів, що постійно паркував свій автомобіль на стоянці поблизу місця, куди прилетіла ворожа ракета.

На момент потрапляння там вщент згоріло 40 машин. Водії, які були всередині, на жаль, теж загинули.

Один із таксистів розповів, що за 5 хвилин до вибуху йому зателефонував знайомий та попросив під'їхати до нього. Це його й врятувало.

Летіла ракета. І велика: метрів 15 – 20 у довжину. Одразу ж був вибух. Це було, напевно, метрів 300 – 400 від мене. Вибухової хвилі не відчули, бо нас з товаришем закрили будинки від неї. Я мав бути там, але буквально за пару хвилин я звідти переїхав,

– поділився очевидець.

Що відомо про "приліт" у Вінниці: нові деталі

Окупанти вдень 14 липня завдали жорсткого удару по Вінниці. Загалом 4 ракети ворога українські сили ППО змогли ліквідувати. Однак "прильоти" таки були.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що спершу було відомо про 6-х поранених та 2-х загиблих, серед яких маленька дитинка. Проте станом на 19:40 кількість жертв зросла до 23 людей.

До лікарень звернулось понад 90 осіб, майже десятку людей довелось проводити термінові операції, передає 24 канал. Цифри постраждалих ще уточнюють.

Зараз людей, які вважаються зниклими безвісти, продовжують шукати під завалами. Працює практично весь особовий склад рятувальників та правоохоронців області.

Зверніть увагу – з'явилось останнє відео мами й дівчинки, які загинули у Вінниці:

Увага! росія щодня доводить те, що вона є країною терористом, адже атакує цивільні об'єкти. Тому важливо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, який сповіщає про можливу атаку. Передбачити, куди битимуть окупанти – неможливо. Так само важко передбачити, куди можуть впасти уламки збитої Силами ППО ракетами.