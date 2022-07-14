Новые подробности по состоянию на 19 часов 14 июля рассказала 24 каналу корреспондентка из Винницы Анастасия Голошивец. Ей удалось пообщаться с очевидцем, чудом оставшимся в живых.
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Чудом спасся
Один из местных таксистов рассказал, что постоянно парковал свой автомобиль на стоянке возле места, куда прилетела вражеская ракета.
К моменту попадания там дотла сгорело 40 машин. Водители, находившиеся внутри, к сожалению, тоже погибли.
Один из таксистов рассказал, что за 5 минут до взрыва ему позвонил по телефону знакомый и попросил подъехать к нему. Это его и спасло.
Летела ракета. И большая: метров 15 – 20 в длину. Сразу же последовал взрыв. Это было наверное метров 300 – 400 от меня. Взрывной волны не почувствовали, потому что нас с товарищем закрыли дома от нее. Я должен был быть там, но буквально через пару минут я оттуда выехал,
– поделился очевидец.
Что известно о "прилете" в Виннице: новые детали
- Оккупанты днем 14 июля нанесли жесткий удар по Виннице. В общей сложности 4 ракеты врага украинские силы ПВО смогли ликвидировать. Однако "прилеты" все-таки были.
- Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что сначала было известно о 6-и раненых и 2-х погибших, среди которых маленький ребенок. Однако по состоянию на 19:40 количество жертв возросло до 23 человек.
- В больницы обратилось более 90 человек, около десятка человек пришлось проводить срочные операции, передает 24 канал. Цифры пострадавших еще уточняются.
- Сейчас людей, считающихся пропавшими без вести, продолжают искать под завалами. Работает практически весь личный состав спасателей и правоохранителей области.