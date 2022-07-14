Об этом рассказал российский оппозиционный публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. Он объяснил свое мнение 24 каналу.

Достойно внимания Чудом спасся: очевидец рассказал жуткие подробности удара по Виннице

По его словам, этим бесчеловечным ударом по Виннице оккупанты хотели сказать несколько вещей.

Мы получили два сигнала из москвы,

– подчеркнул Пионтковский.

В частности, говорится о следующих:

россия хотела так показать, что она будет продолжать геноцид украинского народа;

"Это не просто удар. Это "вкус" от удара по телевидению. Это грязное животное, которое называется Маргаритой Симоньян, долго и подробно объясняло, почему якобы били по месту, где "собирались нацики", – объяснил публицист.

второй – от мида россии. Мол, мы ничего от вас не хотим, кроме признания временно оккупированного Крыма и непризнанных квазиреспублик в Донецкой и Луганской областях.

Что известно о ракетном ударе 14 июля в Виннице

Оккупанты днем 14 июля нанесли жесткий удар по Виннице. В общей сложности 4 ракеты врага украинские силы ПВО смогли ликвидировать. Однако "прилеты" все-таки были.

Сначала было известно о 6-и раненых и 2-х погибших, среди которых маленький ребенок. Однако по состоянию на 19:40 количество жертв возросло до 23 человек.

В больницы обратилось более 90 человек, около десяти человек пришлось проводить срочные операции, передает 24 канал. Цифры пострадавших еще уточняются.

Сейчас людей, считающихся пропавшими без вести, продолжают искать под завалами. Работает практически весь личный состав спасателей и правоохранителей области.

Офис Президента отреагировал на ракетный удар россиян по Виннице. Там это называют очередным террористическим актом.

Жуткие подробности удара по Виннице от очевидца: смотрите видео