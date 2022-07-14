Об этом рассказал российский оппозиционный публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. Он объяснил свое мнение 24 каналу.
Достойно внимания Чудом спасся: очевидец рассказал жуткие подробности удара по Виннице
По его словам, этим бесчеловечным ударом по Виннице оккупанты хотели сказать несколько вещей.
Мы получили два сигнала из москвы,
– подчеркнул Пионтковский.
В частности, говорится о следующих:
- россия хотела так показать, что она будет продолжать геноцид украинского народа;
"Это не просто удар. Это "вкус" от удара по телевидению. Это грязное животное, которое называется Маргаритой Симоньян, долго и подробно объясняло, почему якобы били по месту, где "собирались нацики", – объяснил публицист.
- второй – от мида россии. Мол, мы ничего от вас не хотим, кроме признания временно оккупированного Крыма и непризнанных квазиреспублик в Донецкой и Луганской областях.
Что известно о ракетном ударе 14 июля в Виннице
- Оккупанты днем 14 июля нанесли жесткий удар по Виннице. В общей сложности 4 ракеты врага украинские силы ПВО смогли ликвидировать. Однако "прилеты" все-таки были.
- Сначала было известно о 6-и раненых и 2-х погибших, среди которых маленький ребенок. Однако по состоянию на 19:40 количество жертв возросло до 23 человек.
- В больницы обратилось более 90 человек, около десяти человек пришлось проводить срочные операции, передает 24 канал. Цифры пострадавших еще уточняются.
- Сейчас людей, считающихся пропавшими без вести, продолжают искать под завалами. Работает практически весь личный состав спасателей и правоохранителей области.
- Офис Президента отреагировал на ракетный удар россиян по Виннице. Там это называют очередным террористическим актом.
Жуткие подробности удара по Виннице от очевидца: смотрите видео