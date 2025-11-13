Путин начал психологическое запугивание Европы, – Зеленский объяснил, как именно

Президент Владимир Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин начал целенаправленную кампанию запугивания Европы. Речь идет о залете беспилотников в воздушное пространство стран-членов НАТО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для Bloomberg.

Что сказал Зеленский о запугивании Европы от России?

Владимир Зеленский отметил, что недавно происходили вторжения российских беспилотников и истребителей в воздушное пространство НАТО. По словам украинского лидера, это привело к тому, что лидеры стали более неохотно отправлять системы противовоздушной обороны в Украину.

Я думаю, что он их (Путин европейские страны – 24 Канал) напугал, это была его цель, и он ее достиг. Это было психологическое запугивание, несомненно,

– сказал президент.

Зеленский также призвал союзников из Европейского Союза преодолеть разногласия по использованию замороженных российских активов, заявив, что новое финансирование является критически важным для того, чтобы пострадавшая от войны украинская экономика могла продолжать борьбу с Москвой.

"Я надеюсь, благослови Боже, что мы получим это решение", – сказал украинский лидер.

Кстати, военный обозреватель из Израиля Давид Шарп отметил в эфире 24 Канала, что не исключено, что российские дроны могут быть скрыто транспортированы в страны Европы для запуска. В частности, таким образом беспилотники могли добраться до Испании, где их заметили.

Где ранее в Европе замечали беспилотники?