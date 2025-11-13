Путін розпочав психологічне залякування Європи, – Зеленський пояснив, як саме
- Зеленський заявив, що Путін почав кампанію залякування Європи через вторгнення безпілотників у повітряний простір НАТО.
- Зеленський закликав ЄС розв'язати питання заморожених російських активів для підтримки української економіки.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін розпочав цілеспрямовану кампанію залякування Європи. Йдеться про залітання безпілотників у повітряний простір країн-членів НАТО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для Bloomberg.
До теми Далекобійні удари по Росії мають бути щодня, – Зеленський
Що сказав Зеленський про залякування Європи від Росії?
Володимир Зеленський зазначив, що нещодавно відбувалися вторгнення російських безпілотників та винищувачів у повітряний простір НАТО. За словами українського лідера, це призвело до того, що лідери стали більш неохоче відправляти системи протиповітряної оборони в Україну.
Я думаю, що він їх (Путін європейські країни – 24 Канал) налякав, це була його мета, і він її досяг. Це було психологічне залякування, безсумнівно,
– сказав президент.
Зеленський також закликав союзників з Європейського Союзу подолати розбіжності щодо використання заморожених російських активів, заявивши, що нове фінансування є критично важливим для того, щоб постраждала від війни українська економіка могла продовжувати боротьбу з Москвою.
"Я сподіваюся, благослови Боже, що ми отримаємо це рішення", – сказав український лідер.
До речі, військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп наголосив в етері 24 Каналу, що не виключено, що російські дрони можуть бути приховано транспортовані в країни Європи для запуску. Зокрема, таким чином безпілотники могли дістатися до Іспанії, де їх помітили.
Де раніше у Європі помічали безпілотники?
У Франції 11 листопада помітили безпілотник над підприємством Eurenco, що виробляє боєприпаси. Сам дрон не вдалося перехопити.
У Бельгії 9 листопада над атомною електростанцією Doel було помічено 3 безпілотники. Ця АЕС розташована неподалік від Антверпена.
До цього 4 листопада в аеропортах Брюсселя та Льєжа закрили повітряний рух через повідомлення про дрони. Всі рейси перенаправили до Маастрихта.