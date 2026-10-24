Прорывались через плотную оборону: как дроны FP-1 поразили завод "Омский каучук" и склад Ozon

Подробную информацию предоставили в пресс-службе Fire Point.

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Что говорят в компании об атаке?

Дальнобойные дроны Сил обороны нанесли удар по заводу "Омский каучук" – одному из крупнейших нефтехимических гигантов России. Предприятие обеспечивало около 25% российского производства бутадиен-метилстирольных каучуков.

FP-1 преодолели более 2500 километров от границы и поразили сразу два объекта в Омске / Fire Point

Эти специальные полимерные материалы имеют критически важное значение для российского военно-промышленного комплекса. Производимые на заводе синтетические каучуки используются в качестве ключевого компонента твердого ракетного топлива в баллистических комплексах "Искандер-М", "Тополь-М" и "Ярс".

Дроны прорывают оборону Омска: смотрите видео

Удар по военно-промышленной логистике

Параллельно под удар попал новый складской комплекс компании Ozon в логопарке "Солнечный". Атакованный хаб площадью до 107 тысяч квадратных метров использовался Министерством обороны России для обеспечения потребностей оккупационных войск.

Инвестиции в инфраструктуру этого объекта превышали 4 миллиарда рублей. В результате попадания на территории комплекса вспыхнул масштабный пожар, после чего компания Ozon объявила о временной отмене заказов и приостановке приема товаров.

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Губернатор Омской области Виталий Хоценко признал, что беспилотники достигли северного промышленного узла города, а оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.

Напомним, что 18 октября украинские беспилотники атаковали один из ключевых дата-центров российской социальной сети "ВКонтакте" в Ленинградской области. После удара платформа столкнулась с серьезными перебоями в работе. Производитель ракет Fire Point подтвердил поражение объекта в населенном пункте Новосергиевка, куда в тот день также попали дроны FP-1.