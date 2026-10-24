Проривалися через щільну оборону: як дрони FP-1 уразили завод "Омський каучук" та склад Ozon

Детальну інформацію надали в пресслужбі Fire Point.

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Що кажуть у компанії про атаку?

Далекобійні дрони Сил оборони уразили завод "Омський каучук" – один із найбільших нафтохімічних гігантів Росії. Підприємство забезпечувало близько 25% російського виробництва бутадієн-метилстирольних каучуків.

FP-1 подолали понад 2500 кілометрів від кордону та уразили одразу два об'єкти в Омську / Fire Point

Ці спеціальні полімерні матеріали є критично важливими для російського військово-промислового комплексу. Створені на заводі синтетичні каучуки використовуються як ключовий компонент для твердого ракетного палива у балістичних комплексах "Іскандер-М", "Тополь-М" та "Ярс".

Дрони проривають оборону Омська: дивіться відео

Удар по військово-промисловій логістиці

Паралельно під удар потрапив новий складський комплекс компанії Ozon у логопарку "Солнечный". Атакований хаб площею до 107 тисяч квадратних метрів використовувало Міністерство оборони Росії для забезпечення потреб окупаційних військ.

Інвестиції в інфраструктуру цього об'єкта перевищували 4 мільярди рублів. Унаслідок влучання на території комплексу спалахнула масштабна пожежа, після чого компанія Ozon оголосила про тимчасове скасування замовлень і зупинку приймання товарів.

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Губернатор Омської області Віталій Хоценко визнав, що безпілотники досягли північного промислового вузла міста, а оперативні служби перевели в режим підвищеної готовності.

Нагадаємо, що 18 жовтня українські безпілотники атакували один із ключових дата-центрів російської соцмережі "ВКонтакте" в Ленінградській області. Після удару платформа зіткнулася із серйозними перебоями в роботі. Виробник ракет Fire Point підтвердив ураження об'єкта в населеному пункті Новосергіївка, куди того дня теж влучили дрони FP-1.