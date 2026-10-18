Український виробник ракет Fire Point підтвердив ураження дата-центру в Ленінградській області Росії. Безпілотники FP-1 влучили в об'єкт у населеному пункті Новосергіївка, про це йдеться у коментарі OSINT-проєкту ASTRA, пише Fire Point.

Що відомо про уражені об'єкти?

За аналізом відео, надісланих читачами, OSINT-аналітик ASTRA встановив, що під удар потрапили дата-центр "ВКонтакте" та розташована поруч електропідстанція "Восточная".

Розташування уражених об'єктів / Фото ASTRA

У Fire Point розповіли, що дата-центр використовують для зберігання та обробки даних користувачів, зокрема фотографій, відео та іншого контенту.

Це один із ключових дата-центрів "ВКонтакте", який використовують для зберігання та обробки даних, зокрема фотографій, відео та іншого контенту користувачів. За раніше оприлюдненими даними, комплекс налічував понад 20 тисяч серверів і 640 серверних стійок.

– заявили в компанії.

Також у Fire Point додали, що об'єкт зазнав серйозних пошкоджень, а користувачі "ВКонтакте" повідомляють про збої в роботі соціальної мережі,

Момент влучання по дата-центру дивіться у відео

Чи є перебої зі світлом і в роботі соцмережі?

За даними ASTRA, після атаки користувачі скаржилися на серйозні перебої в роботі "ВКонтакте" та пов'язаних сервісів. Також повідомлялося про часткове знеструмлення Санкт-Петербурга.

Наслідки влучання FP-1 у фасад дата-центру "ВКонтакте" під Санкт-Петербургом / Фото Fire Point

Сервіс моніторингу збоїв Detector404 зафіксував збільшення кількості скарг на роботу соціальної мережі "ВКонтакте" та сервісу "VK Музика".

Користувачі масово скаржаться на погану роботу сервісів VK

Водночас у пресслужбі VK підтвердили атаку безпілотників на дата-центр, але запевнили, що сервіси доступні у звичайному режимі.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про збиття 126 безпілотників над регіоном. Але цю цифру варто сприймати саме як заяву російської влади.

Раніше дрони пошкодили дата-центр "Яндекса" в Рязанській області, супутникові знімки якого згодом показали масштаб руйнувань.