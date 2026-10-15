Згідно з аналізом супутникових знімків Airbus, проведеним виданням "Агентство", на західній частині покрівлі комплексу помітні значні отвори та сліди кіптяви.

Як виглядає дата-центр після атаки

Журналісти порівняли свіжі кадри зі знімками за 12 жовтня (через 4 дні після атаки БпЛА на центр) за жовтень 2025 року, що дозволило чітко зафіксувати масштаб ураження інфраструктури верстатобудівного заводу "Саста", де розташований дата-центр.

На знімках за 12 жовтня видно пошкодження даху будівлі західної частини будівлі.

У цьому місці дах покрився чорним кольором. Крім того, тут видно пошкодження, схожі на отвори. У центральній частині будівлі видно предмети, схожі на уламки.

Про ступінь пошкоджень "Яндекс" не повідомляв. У день атаки компанія заявила, що ще оцінює масштаб збитків і "поки не може підтвердити можливість відновлення обладнання".

Після атаки на центр у Сасово з проблемами зіткнулися окремі російські сайти, включаючи сайт РЖД, РІА Новин, "Відомостей", "Інтера".

Наслідки удару / "Агенство"

Нагадаємо, що удару по дата-центру в Сасово Україна завдала 8 жовтня. Це була перша атака на центри обробки даних у Росії, за якою послідували ще два удари по потужностях "Яндекса" у Володимирі та Калузі, а 14 жовтня – ще й по центру обробки даних "Сбербанку".