Согласно анализу спутниковых снимков Airbus, проведенному изданием"Агентство", на западной части крыши комплекса заметны значительные отверстия и следы копоти.

Как выглядит дата-центр после атаки

Журналисты сравнили свежие кадры со снимками от 12 октября (через 4 дня после атаки БПЛА на центр) в октябре 2025 года, что позволило четко зафиксировать масштаб повреждений инфраструктуры станкостроительного завода "Саста", где расположен дата-центр.

На снимках от 12 октября видны повреждения крыши западной части здания.

В этом месте крыша покрылась черным налетом. Кроме того, здесь видны повреждения, похожие на отверстия. В центральной части здания видны предметы, похожие на обломки.

О степени повреждений "Яндекс" не сообщал. В день атаки компания заявила, что еще оценивает масштаб ущерба и "пока не может подтвердить возможность восстановления оборудования".

После атаки на центр в Сасово с проблемами столкнулись отдельные российские сайты, включая сайт РЖД, РИА Новости, "Ведомости", "Интер".

Последствия удара / "Агентство"

Напомним, что удара по дата-центру в Сасово Украина нанесла 8 октября. Это была первая атака на центры обработки данных в России, за которой последовали еще два удара по мощностям "Яндекса" во Владимире и Калуге, а 14 октября – еще и по центру обработки данных "Сбербанка".