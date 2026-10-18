Украинский производитель ракет Fire Point подтвердил поражение дата-центра в Ленинградской области России. Беспилотники FP-1 поразили объект в Ленинградской области в населенном пункте Новосергиевка, об этом говорится в комментарии OSINT-проекта ASTRA, пишет Fire Point.

Что известно о пораженных объектах?

По результатам анализа видео, присланных читателями, OSINT-аналитик ASTRA установил, что под удар попали дата-центр "ВКонтакте" и расположенная рядом электроподстанция "Восточная".

Расположение пораженных объектов / Фото ASTRA

В Fire Point рассказали, что дата-центр используется для хранения и обработки данных пользователей, в частности фотографий, видео и другого контента.

Это один из ключевых дата-центров "ВКонтакте", который используется для хранения и обработки данных, в частности фотографий, видео и другого контента пользователей. По ранее обнародованным данным, комплекс насчитывал более 20 тысяч серверов и 640 серверных стоек.

– заявили в компании.

Также в Fire Point добавили, что объект получил серьезные повреждения, а пользователи "ВКонтакте" сообщают о сбоях в работе социальной сети,

Момент попадания в дата-центр смотрите в видео

Есть ли перебои с электричеством и в работе соцсети?

По данным ASTRA, после атаки пользователи жаловались на серьезные перебои в работе "ВКонтакте" и связанных сервисов. Также сообщалось о частичном отключении электричества в Санкт-Петербурге в Санкт-Петербурге.

Последствия попадания FP-1 в фасад дата-центра "ВКонтакте" под Санкт-Петербургом / Фото Fire Point

Сервис мониторинга сбоев Detector404 зафиксировал рост числа жалоб на работу социальной сети "ВКонтакте" и сервиса "VK Музыка".

Пользователи массово жалуются на плохую работу сервисов VK

В то же время в пресс-службе VK подтвердили атаку беспилотников на дата-центр, но заверили, что сервисы доступны в обычном режиме.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о сбивании 126 беспилотников над регионом. Но эту цифру следует воспринимать именно как заявление российских властей.

Ранее дроны повредили дата-центр "Яндекса" в Рязанской области, спутниковые снимки которого впоследствии показали масштаб разрушений.