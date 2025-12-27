"Дронов будет больше": как Россия пытается использовать Беларусь в провокациях

Россия накануне рождественских праздников снова активизировала воздушные провокации с территории Беларуси. Мониторинговые каналы фиксировали полеты беспилотников в направлении Польши и северных областей Украины.

Пауза в использовании Беларуси для гибридных действий была временной и уже завершилась, объяснил в эфире 24 Канала Тарас Жовтенко, эксперт по международной безопасности фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива. По его словам, Кремль снова возвращается к старым сценариям и готовится наращивать количество таких провокаций.

Кремль снова задействует Беларусь для провокаций

Жовтенко объяснил, что уменьшение воздушных провокаций со стороны Беларуси не было случайным и совпало с активными контактами Лукашенко с американской администрацией. По его словам, Кремль был вынужден временно сдержать гибридные действия, чтобы не испортить переговорную позицию Минска.

Кремль был вынужден это все прикрутить немножко для того, чтобы Лукашенко воспринимали нормально и серьезно, чтобы американцы с ним говорили,

– объяснил Жовтенко.

Он отметил, что в этот период Лукашенко начал позиционировать себя как человек, способный подсказать американцам, как правильно говорить с Путиным. Это была та самая методичка, которую ранее россияне уже применяли в контактах с администрацией Трампа.

Это тот же подход и та же методичка. Лукашенко начал намекать, что он может подсказать, как правильно с Путиным говорить,

– сказал Жовтенко.

После того как роль Лукашенко как неформального посредника была использована, потребность в сдерживании гибридных действий со стороны Беларуси для Кремля исчезла.

Как Россия использовала Беларусь для ослабления санкций?

Жовтенко объяснил, что ключевым результатом этих контактов стало снятие части санкций с Беларуси, что напрямую выгодно Москве. По его словам, решения по "Беларуськалию" и "Билавиа" позволяют России частично обходить санкционное давление через белорусские каналы.

Снятие санкций с "Беларуськалия" позволяет калийные удобрения продавать везде, включая Соединенные Штаты,

– отметил Жовтенко.

Он отметил, что валютные поступления от этого экспорта не остаются в Беларуси и в итоге работают на интересы Кремля. Это особенно важно для России в условиях финансовых проблем и давления санкций.

Но валюта будет попадать в Россию. И это важно для путинского режима,

– сказал Жовтенко.

После решения этих экономических и санкционных вопросов Кремль получил возможность снова без ограничений возвращаться к гибридным сценариям, в том числе и через территорию Беларуси.

Россия снова наращивает воздушные провокации

После решения для Кремля ключевых санкционных и политических вопросов потребность сдерживать гибридные действия исчезла.

Напомним! В ноябре Литва неоднократно фиксировала масштабный запуск метеозондов с территории Беларуси. По словам главы Наццентра кризисного управления Вильмантаса Виткаускаса, в воздушном пространстве было замечено более 40 объектов, из-за чего Вильнюсский аэропорт дважды приостанавливал работу, было отменено 18 рейсов и еще 10 перенаправили. Часть таких объектов фиксировали также над Латвией.

Москва возвращается к привычным инструментам давления, в частности к использованию белорусской территории для воздушных провокаций.

Лукашенко свою программу отработал и дальше Кремль абсолютно четко возвращается ко всем тем инструментам, ко всем тем стратегиям гибридных провокаций,

– сказал Жовтенко.

Он отметил, что это уже проявляется на практике в виде запусков дронов и других воздушных объектов с территории Беларуси в направлении стран НАТО и Украины. По его словам, пауза была лишь тактической и не означала отказа от таких действий.

Поэтому я совершенно не удивлен, что дроны летят снова с территории Беларуси на Польшу. Их будет больше,

– отметил Жовтенко.

По его мнению, Кремль и в дальнейшем будет использовать Беларусь как одну из ключевых площадок для гибридных операций, в частности связанных с воздушными угрозами, без учета календарных дат или праздничных периодов.

