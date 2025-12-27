"Дронів буде більше": як Росія намагається використати Білорусь у провокаціях

Росія напередодні різдвяних свят знову активізувала повітряні провокації з території Білорусі. Моніторингові канали фіксували польоти безпілотників у напрямку Польщі та північних областей України.

Пауза у використанні Білорусі для гібридних дій була тимчасовою і вже завершилася, пояснив в ефірі 24 Каналу Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва. За його словами, Кремль знову повертається до старих сценаріїв і готується нарощувати кількість таких провокацій.

Кремль знову задіює Білорусь для провокацій

Жовтенко пояснив, що зменшення повітряних провокацій з боку Білорусі не було випадковим і збіглося з активними контактами Лукашенка з американською адміністрацією. За його словами, Кремль був змушений тимчасово стримати гібридні дії, щоб не зіпсувати переговорну позицію Мінська.

Кремль був змушений це все прикрутити трошки для того, щоб Лукашенка сприймали нормально і серйозно, щоб американці з ним говорили,

– пояснив Жовтенко.

Він зазначив, що в цей період Лукашенко почав позиціонувати себе як людина, здатна підказати американцям, як правильно говорити з Путіним. Це була та сама методичка, яку раніше росіяни вже застосовували у контактах з адміністрацією Трампа.

Це той самий підхід і та сама методичка. Лукашенко почав натякати, що він може підказати, як правильно з Путіним говорити,

– сказав Жовтенко.

Після того як роль Лукашенка як неформального посередника була використана, потреба у стримуванні гібридних дій з боку Білорусі для Кремля зникла.

Як Росія використала Білорусь для послаблення санкцій?

Жовтенко пояснив, що ключовим результатом цих контактів стало зняття частини санкцій з Білорусі, що напряму вигідно Москві. За його словами, рішення щодо "Білоруськалію" і "Білавіа" дозволяють Росії частково обходити санкційний тиск через білоруські канали.

Зняття санкцій з "Білоруськалію" дозволяє калійні добрива продавати всюди, включно зі Сполученими Штатами,

– зазначив Жовтенко.

Він наголосив, що валютні надходження від цього експорту не залишаються в Білорусі й у підсумку працюють на інтереси Кремля. Це особливо важливо для Росії в умовах фінансових проблем і тиску санкцій.

Але валюта буде потрапляти в Росію. І це важливо для путінського режиму,

– сказав Жовтенко.

Після вирішення цих економічних і санкційних питань Кремль отримав можливість знову без обмежень повертатися до гібридних сценаріїв, зокрема і через територію Білорусі.

Росія знову нарощує повітряні провокації

Після вирішення для Кремля ключових санкційних і політичних питань потреба стримувати гібридні дії зникла.

Нагадаємо! У листопаді Литва неодноразово фіксувала масштабний запуск метеозондів із території Білорусі. За словами глави Наццентру кризового управління Вільмантаса Віткаускаса, в повітряному просторі було помічено понад 40 об'єктів, через що Вільнюський аеропорт двічі призупиняв роботу, було скасовано 18 рейсів і ще 10 перенаправили. Частину таких об'єктів фіксували також над Латвією.

Москва повертається до звичних інструментів тиску, зокрема до використання білоруської території для повітряних провокацій.

Лукашенко свою програму відпрацював і далі Кремль абсолютно чітко повертається до всіх тих інструментів, до всіх тих стратегій гібридних провокацій,

– сказав Жовтенко.

Він зазначив, що це вже проявляється на практиці у вигляді запусків дронів і інших повітряних об'єктів з території Білорусі в напрямку країн НАТО та України. За його словами, пауза була лише тактичною і не означала відмови від таких дій.

Тому я абсолютно не здивований, що дрони летять знову з території Білорусі на Польщу. Їх буде більше,

– зазначив Жовтенко.

На його думку, Кремль і надалі використовуватиме Білорусь як один з ключових майданчиків для гібридних операцій, зокрема пов'язаних з повітряними загрозами, без огляду на календарні дати чи святкові періоди.

