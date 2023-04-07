Об этом сообщается на фейсбук-странице волонтерского штаба. О том, как отправить свое "Взрывное послание" врагу, читайте дальше.

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"Забрали с производства вторую партию дронов-камикадзе, на которые перечислили средства участники сбора "Взрывное послание". Первые дроны с вашими посланиями оккупантам уже успешно уничтожают вражескую технику и живую силу оккупантов на передовой. Сбор на дроны-камикадзе продолжается! Нам нужно собрать 3,5 миллиона гривен. Большая часть уже собрана. В комментариях пишите свои взрывные послания врагу", – говорится в сообщении "Украинской команды".



Волонтеры передали на передовую 4 именных беспилотника / Фото "Украинской команды"

Во второй партии сразу четыре именных беспилотника, сообщают в волонтерском штабе.

На три из них денежные средства перечислила одна украинская компания. Спасибо бизнесу! И передаем ваши послания оккупантам вместе с беспилотниками. На них будет надпись: "За Украину! От Михаила Семеновича!". Еще один именной дрон будет иметь надпись "За Сергея Золотаря от Романа Прокопа". Сергей Золотарь – винодел с Черниговщины, который в первые дни полномасштабного вторжения России вступил в терроборону. А 3 марта 2022 года он погиб во время бомбардировки Чернигова,

– сообщают волонтеры.



Передать послание врагу может каждый украинец / Фото "Украинской команды"

Другие дроны несут оккупантам, в частности, такие послания от украинцев:

"За убитых в городе Ахтырка!",

"За мужа, который много месяцев в плену",

"За разрушенное детство! От Оксаны",

"За погибшую подругу Ксению из 24 бригады",

"За Николаев, за то, что чувствовала моя мама!" и другие.

Волонтеры отправили на фронт вторую партию дронов-камикадзе от украинцев: смотрите видео

В "Украинской команде" также напоминают, что каждые 100 гривен доната – это шанс послать врагу взрывное приветствие. Чем больше донат – тем больше шансов. А за донат в 32 000 гривен (это стоимость беспилотника) можно получить персональный дрон, который гарантированно доставит врагу ваше взрывное послание.

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