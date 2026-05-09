От "Молнии" до "Ланцета": "Флеш" назвал стоимость российских ударных БпЛА

Российские беспилотники тактического уровня имеют разную стоимость в зависимости от типа. Однако враг выбирает для атак на Украину более дешевые дроны "Молния".

Об этом информирует советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Сколько стоят дроны, которыми Россия атакует украинские города?

Цена ударных беспилотников типа "Молния -2" в 20 – 40 раз ниже чем у большинства других образцов такого сегмента.

Производителем этих БпЛА является компания "Атлант Аэро". По техническим характеристикам, дрон имеет дальность полета до 50 километров, может нести боевую часть весом до 10 килограммов, а его продолжительность полета составляет около 30 минут. Ориентировочная стоимость одного такого аппарата - около 1 600 долларов США.

Значительно дороже вражеский ударный беспилотник "Куб". Его приблизительная стоимость 30 000 долларов США. Производителем является Концерн "Калашников". Дальность полета значительно меньше чем у "Молнии" – 30 километров. Боеголовка – 3 килограмма, тогда как время полета такое же – 30 минут.

Такую же стоимость имеет беспилотник типа "Скальпель", который производит "КБ Восток". Дальность полета этого дрона – 50 километров, вес боеголовки 5 килограммов. В воздухе беспилотник может находиться до 40 минут.

За 40 000 долларов США Россия, в частности "Зал Аэро", изготавливает дрон типа "Ланцет Х-52". Дальность полета также 50 километров, боеголовка весит несколько меньше – 3 килограмма. Время полета аналогичное "Скальпелю" – 40 минут.

БпЛА "Клин" производит "Робо Авиа" за 55 000 долларов США. В воздухе беспилотник может находиться до 120 минут и лететь на расстояние 130 километров. Вес боеголовки – 5 килограммов.

Самым дорогим из подборки "Флеша" является БпЛА "Ланцет Х-51", стоимостью 68 000 долларов США. Производителем также является "Зала Аэро". Среди указанных характеристик – дальность полета 130 километров, боеголовка 5 килограммов и время полета 90 минут.

Имеет ли Россия возможности нанести массированный удар по Украине?

Авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире 24 Канала заметил, что в последние дни вражеские войска запускают несколько меньше ударных беспилотников по Украине. Эксперт предполагает, что это связано с возможной подготовкой нового массированного удара по Украине.

Россия и в дальнейшем будет использовать весь имеющийся арсенал для террора украинских городов. Он накапливает все доступные средства поражения и использует при возможности.

В то же время неизвестно, когда оккупационные войска могут прибегнуть к следующему масштабному обстрелу.

Кроме того, Долинце заметил, что сейчас у России есть определенные проблемы не только с количеством ракет, которые она может изготовить, но и непосредственно с пусковыми площадками, с которых она может запускать вооружение. Известно, что за время войны в Украине Россия потеряла часть морских и воздушных носителей, из которых ранее наносила массированные удары.