Про це інформує радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Скільки вартують дрони, якими Росія атакує українські міста?

Ціна ударних безпілотників типу "Молнія -2" у 20 – 40 разів нижча ніж у більшості інших зразків такого сегмента.

Виробником цих БпЛА є компанія "Атлант Аеро". За технічними характеристиками, дрон має дальність польоту до 50 кілометрів, може нести бойову частину вагою до 10 кілограмів, а його тривалість польоту становить близько 30 хвилин. Орієнтовна вартість одного такого апарата — близько 1 600 доларів США.

Значно дорожчим є ворожий ударний безпілотник "Куб". Його приблизна вартість 30 000 доларів США. Виробником є Концерн "Калашников". Дальність польоту значно менша ніж у "Молнії" – 30 кілометрів. Боєголовка – 3 кілограми, тоді як час польоту такий ж – 30 хвилин.

Таку ж вартість має безпілотник типу "Скальпель", який виробляє "КБ Восток". Дальність польоту цього дрона – 50 кілометрів, вага боєголовки 5 кілограмів. У повітрі безпілотник може перебувати до 40 хвилин.

За 40 000 доларів США Росія, зокрема "Зала Аеро", виготовляє дрон типу "Ланцет Х-52". Дальність польоту також 50 кілометрів, боєголовка важить дещо менше – 3 кілограми. Час польоту аналогічний до "Скальпеля" – 40 хвилин.

БпЛА "Клин" виробляє "Робо Авиа" за 55 000 доларів США. У повітрі безпілотник може перебувати до 120 хвилин й летіти на відстань 130 кілометрів. Вага боєголовки – 5 кілограмів.

Найдорожчим із підбірки "Флеша" є БпЛА "Ланцет Х-51", вартістю 68 000 доларів США. Виробником також є "Зала Аеро". Серед вказаних характеристик – дальність польоту 130 кілометрів, боєголовка 5 кілограмів та час польоту 90 хвилин.

Чи має Росія можливості завдати масованого удару по Україні?

Авіаційний експерт Богдан Долінце в етері 24 Каналу зауважив, що останніми днями ворожі війська запускають дещо менше ударних безпілотників по Україні. Експерт припускає, що це пов'язано із можливою підготовкою нового масованого удару по Україні.

Росія і надалі використовуватиме увесь наявний арсенал для терору українських міст. Він накопичує усі доступні засоби ураження й використовує у разі можливості.

Водночас невідомо, коли окупаційні війська можуть вдатись до наступного масштабного обстрілу.

Окрім того, Долінце зауважив, що наразі у Росії є певні проблеми не лише з кількістю ракет, які вона може виготовити, а й безпосередньо із пусковими майданчиками, із яких вона може запускати озброєння. Відомо, що за час війни в Україні Росія втратила частину морських і повітряних носіїв, з яких раніше завдавав масованих ударів.