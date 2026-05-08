Авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі 24 Каналу пояснив, що Росія й надалі використовує весь доступний арсенал, який може накопичити. За його словами, загроза нікуди не зникає, але можливості ворога для таких ударів уже мають свої обмеження.

Росія не бере паузу, а просто б'є тим, що встигає накопичити

Менша кількість "Шахедів" в останні дні ще не означає, що Росія готує якийсь особливий сценарій саме під 8 – 9 травня.

Нагадаємо! Напередодні 9 травня Росія оголосила одностороннє "перемир'я" з опівночі 8 травня до опівночі 10 травня, але одночасно почала погрожувати Україні новими ударами. ISW пише, що Москва може використати цю паузу як привід для подальшої ескалації і психологічного тиску. У Росії знову заговорили про удари по "центрах ухвалення рішень" у Києві, можливе застосування "Орешника" і навіть закликали дипломатів залишити столицю, але ЄС заявив, що не забиратиме своїх представників з Києва.

Логіка тут лишається тією самою: ворог не зупиняється, накопичує доступні засоби ураження і використовує їх, щойно має для цього можливість.

Ворог ніколи себе не зупиняє і використовує весь той доступний арсенал, який може використати,

– сказав Долінце.

Тому дата в цьому випадку не є визначальною, якщо частину засобів не застосують 9 травня, це не означає, що загроза зникне, бо їх можуть використати через кілька днів, коли на ворожих заводах виготовлять нові ракети чи дрони, доставлять їх на пускові установки і підготують до запуску.

Будуть вони використані 9 травня чи потім додаткові засоби будуть виготовлені на ворожих заводах, поставлені на пускові установки і використані 12 чи 14 травня – це, в принципі, нічого не змінює,

– наголосив авіаційний експерт.

Говорити про якусь принципово нову атаку саме зараз підстав немає. Загроза залишається постійною, а російські удари, як і раніше, залежать не від символічних дат, а від того, скільки засобів ворог встигає виробити, накопичити і підготувати до чергової хвилі запусків.

Росію стримує не лише виробництво, а й нестача носіїв

При цьому проблема для Росії зараз не зводиться лише до того, скільки ракет вона може виготовити. Важливим обмеженням стає те, чим саме ці ракети запускати, бо за час війни ворог втратив частину морських і повітряних носіїв, з яких раніше завдавав масованих ударів.

Спроможності суттєво збільшити виробництво далі ворог не має,

– сказав Долінце.

Найвідчутніше це видно на крилатих ракетах. Значна частина пускових установок була морського базування, насамперед носії "Калібрів", але таких кораблів у Росії стало менше.

До слова! 7 травня Сили оборони України уразили в районі пункту базування "Каспійськ" у Дагестані малий ракетний корабель проєкту "Каракурт", здатний запускати "Калібри". Олександр Мусієнко пояснив, що такі удари зменшують можливості російської каспійської флотилії і є частиною системної роботи по носіях ракет та місцях їх базування.

Окремо скоротився і парк бомбардувальної авіації, зокрема Ту-95 і Ту-22, які також використовувалися як платформи для пусків.

Важливо! 25 квітня, за даними командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді, українські дрони уразили бойові літаки на аеродромі "Шагол" у Челябінську, приблизно за 1700 кілометрів від кордону України. Йдеться про два Су-57, один Су-34 та ще один літак сімейства "Су". Роман Світан наголосив, що це відчутна втрата для Росії, бо Су-34 використовують для ударів КАБами, а Су-57 є одним із найнебезпечніших і найдефіцитніших літаків ворога.

Скорочення цих спроможностей призвело до того, що ворог на сьогоднішній день може, напевно, виробляти більше цих ракет, ніж реально може застосовувати,

– наголосив авіаційний експерт.

Загроза масованих ударів нікуди не зникає, але й у Росії вже є свої вузькі місця. Навіть якщо ракети сходять із виробництва, це ще не означає, що ворог так само легко може перетворити їх на атаку тієї сили, на яку розраховує.

Що відомо про оголошене Росією "перемир'я"?

Путін не прийняв українську пропозицію почати тишу з 6 травня, а обмежився власним форматом під парад 8 – 9 травня. Роман Світан вважає, що Росія може вдатися до нових провокацій і спробувати знову використати "Орешник". На це, за його словами, може вказувати і закриття повітряного простору над Капустиним Яром. Ядерний удар він вважає малоймовірним, але під час можливого пуску цієї ракети радить бути максимально обережними по всій Україні.

МВС України не підтверджує інформацію про нібито підготовку масованого удару по Києву 10 або 11 травня. Речниця відомства Мар'яна Рева наголосила, що такі дані не належать до компетенції міністерства, а довіряти варто лише офіційним повідомленням. Водночас вона підкреслила, що загроза російських атак залишається постійною, тому ігнорувати сигнали тривоги не можна в жоден день.