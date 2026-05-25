"Шахеды" планово запустят над одной из стран НАТО для испытаний

В Литве 25 и 26 мая будут испытывать системы защиты воздушного пространства и обнаружения беспилотников. Для этого в небо над Каунасом запустят различные типы БпЛА, в частности "Шахеды".

Об этом сообщает LRT.

Почему "Шахеды" появятся над Литвой?

Над Каунасским районом местные смогут увидеть различные типы беспилотников, в частности "Шахеды", из-за испытаний. Они будут лететь на высоте 250 – 1000 метров.

Испытания проводятся с целью проверки и оценки решений для мониторинга нижнего воздушного пространства и выявления дронов,

– уточнила местная власть.

Жителей района предупредили, что полеты являются плановыми и не представляют угрозы, поэтому их призвали спокойно реагировали на БпЛА в небе в этот период.

Последние случаи с дронами в странах ЕС

20 мая в небе над Литвой зафиксировали беспилотник. Тогда воздушную тревогу объявили, в частности, в Вильнюсе. А высшее военно-политическое руководство пришлось провести в укрытие.

До этого военный дрон упал в Утенском районе страны, а его обломки нашли в безлюдном селе неподалеку. На месте работали правоохранители и саперы.

Ранее сообщалось, что в Эстонии впервые сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны. Предварительно, это был украинский БпЛА, который Россия перенаправила в сторону стран Балтии с помощью РЭБ.