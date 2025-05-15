Ведущая 24 Канала София Трощук рассказала, что дроны Magura расшифровывается как беспилотный роботизированный аппарат морской автономной охраны. В представлении участвовали глава украинской разведки Кирилл Буданов, представитель ГУР Андрей Юсов и легендарные бойцы из "Group 13".

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Десятки уничтоженных целей врага

Стоит понимать, что спецподразделение "Group 13" занимается охотой на вражеские цели в Черном море. Бойцы говорят, что сейчас одной из стратегических целей является авиация врага, которая мешает проводить операции в акватории моря. Поэтому над ликвидацией этой составляющей сейчас работают очень усиленно.

В общем удалось поставили несколько модификаций, в частности Magura V5, Magura V6 и две версии Magura V7. Это новейшие дроны, которые могут работать над различными целями. Например, новую Magura благодаря грузовой способности могут одновременно использовать как камикадзе, также она может даже нести ракеты.

Это совершенно другая лодка. Если V5 и V6 имеет достаточно много похожего, то сейчас имеем новую лодку, новый корпус, двигатель. Все построено с нуля. Может быть с турелями, может быть с ракетоносителем, или нести на себе другое оборудование. То есть возможности намного увеличены,

– рассказал командир спецподразделения "Group 13" на псевдо "Тринадцатый".

Этот дрон не зависит от погоды, он может выходить в море при любых обстоятельствах, имеет многоканальную спутниковую связь, устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы. Им управляют дистанционно через зашифрованный канал.

Цифра 13 уже давно стало несчастливой для врага

Предыдущие модификации Magura V5 – это основной морской дрон в борьбе против российского флота, Magura V6 – многофункциональная платформа, разработана для патрулирования, разведки и других типов операций. Все дроны работают, охотятся на вражеские цели и передают важную информацию об оккупантах.

Представитель ГУР Андрей Юсов во время выступления вспомнил шутку, что перед каждым выходом российские корабли Черноморского флота фотографируются на память. А значением слова Magura он назвал страх российских оккупантов, появляться Черному морю.

Это только начало, потому что флот и авиация врага есть не только там. Безусловно, Magura – действенный, современный инструмент, который постоянно совершенствуется, но залог успеха – профессиональная работа, постоянная подготовка, совершенствование, планирование, организация, контроль, изучение и выводы,

– отметил Андрей Юсов.

Он добавил, что во многих культурах число 13 считается несчастливым. Для российских захватчиков оно точно таким является. Российские моряки боятся, но украинцы готовы дальше работать и защищать свою страну.

Потери на более чем полмиллиарда долларов

Одно из преимуществ Magura – их невидимость из-за низкого силуэта и малую радиолокационную заметность. Именно это затрудняет оккупантам возможность быстро заметить дрон, который умеет самостоятельно прокладывать маршрут к цели, избегать препятствия и минировать подходы. Этим всем занимается спецподразделение "Group 13".

Это команда операторов Главного управления разведки, которая уже повредила и уничтожила более 20 вражеских целей, среди которых ракетный корабль "Ивановец", патрульный корабль "Сергей Котов", фрегат "адмирал Макаров", вертолеты Ми-8 и истребители Су-30.

Наша страна хорошая, наша Вооруженные Силы движутся в правильном направлении, мы добиваемся успеха особенно в Черном море. Все это для того, чтобы у нас было преимущество, а враг не разрушал наш сон, не представлял угрозы для гражданских судов,

– объяснил боец "Group 13" с псевдонимом "Маэстро".

Попадание в истребители и вертолеты – это вообще уникальная вещь для мира, По разным оценкам общие потери российского флота составляют более полумиллиарда долларов, но операторы обещают, что это только начало. Они отмечают, что будущее войны зависит от передовых технологий, в частности таких как Magura.

"Каждый раз, когда возникает какая-то деятельность, россияне в своих пабликах начинают очень сильно паниковать. Это уже результат. Я считаю, что Magura – это как минимум информационное оружие массового российского поражения", – подчеркнул боец "Group 13" под псевдонимом "Ксена".

Он добавил, что каждый раз, когда подразделение проводит анализ работы и видит результаты, это очень успокаивает. Ведь так удается дать достойный ответ России на ее преступления.