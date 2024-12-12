Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш, добавив, что россияне также сталкиваются с проблемами. Ключевой является холод, который влияет на логистическое обеспечение.

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Какие проблемы возникают зимой

Логистика россиян значительно хуже, чем у украинцев. Наши пилоты БПЛА и пехотинцы обеспечены в этом смысле гораздо лучше. Об этом можно прочитать даже в российских телеграмм-каналах, где их военные жалуются насколько все плохо.

Насчет влияния погоды на коптеры, то только за сегодня (12 декабря 2024 года – 24 Канал) у нас резкий перепад температуры на высотах от места, где взлетает дрон до 100 метров. Мы уже потеряли несколько бортов из-за того, что намокает датчик, который отвечает за двигатель,

– рассказал командир экипажа БПЛА.

Когда датчик намокает, то двигатель просто останавливается и беспилотник падает. Влага, снег, мороз – все это имеет большое влияние на дроны, потому что БПЛА – это прежде всего электроника. Несмотря на то, что нет более эффективного метода разведки, чем коптер, надо понимать, что, например, Mavic, Autel не приспособлены для военной разведки.

"К сожалению, из-за всего этого мы испытываем довольно ощутимые потери в коптерах", – подытожил Андрей Отченаш.