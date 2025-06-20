Об этом 24 Каналу рассказал бывший офицер Воздушных сил ВСУ, заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, заметив, что Россия производит один продукт. Далее она его масштабирует и модернизирует.

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Что нужно для получения преимущества

В Украине есть качественное решение, которое применяют, мы предлагаем интересный технологический подход. Но в нашем государстве этим занимается ряд частных компаний, которые напрямую общаются, например, с зарубежными правительствами.

Это совсем другой подход к масштабированию производственных мощностей, потому что в России, Иране заказывает "партия". В Украине основным двигателем является общество, частные компании, а ряд государственных органов активно помогают продвигать и увеличивать возможности.

Нам не нужна копия "Шахеда". Нам нужна интеграция системы, которая будет сложной для перехвата врагом и дальновидной. Технические возможности не позволят ее скопировать,

– подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Итак, мы говорим о системности и правильной вертикали распространения ресурсов. Нужен комплексный подход, объединение усилий украинских компаний с единым стратегическим взглядом.

Также важно создание инженерной Ставки с аналитическим департаментом, которая позволит качественно анализировать любое вооружение, которое применяет враг, Силы обороны или то, которое предлагают украинские компании.

Тогда мы сможем выстроить единую стратегию, которая будет объединена в усилиях, и видеть общую цель. Потому что сейчас каждый может производить какое-то средство со своим видением его эксплуатации.

К слову, появилось подтверждение, что враг использует дроны с искусственным интеллектом, также он оборудован системой прямого радиоуправления из России. Это позволяет управлять "Шахедом" за 150 километров от линии фронта.