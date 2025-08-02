Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко объяснил 24 Каналу, что каждый беспилотник следует рассматривать отдельно. Ведь у "Шахеда", "Молнии" или реактивного дрона совсем разные применения.

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Чем отличаются российские БПЛА?

Дрон "Молния" – тактического уровня применения. Он может проникать в наше воздушное пространство от линии боевого соприкосновения на 25 – 35 километров. Максимальная полезная нагрузка, которую он переносит составляет до 7 килограммов.

Соответственно, этот дрон пилотируется благодаря FPV-управлению, он не является устойчивым к РЭБу. Наши системы радиоэлектронной борьбы не только подавляют эти дроны, но и мы имеем возможность понимать районы их запуска и потом там отрабатывать.

По "Шахедам", то противник поставил задачу изготавливать их по 500 в день до конца 2025 года. Враг провел модернизацию этих средств. Они стали более устойчивыми к РЭБу, а некоторые могут проводить воздушную разведку,

– рассказал Юрий Федоренко.

Он добавил, что "Шахеды" также бывают разные. Например, есть модернизированные, но с двигателем внутреннего сгорания и с пропеллером. Они могут развивать определенную предельную скорость. Для их эффективного противодействия есть несколько составляющих.

Прежде всего это наши маневровые огневые группы, которые способны сбивать "Шахеды", которые движутся на горизонте до 500 метров над уровнем земли. Второе – это дроны-перехватчики, которые активно изготавливают украинские компании и наши партнеры.

Что нужно для эффективной ПВО?

Для того, чтобы эти дроны пилотировать, необходим основной капитал войны – люди. Сейчас боевые подразделения, в частности полк "Ахиллес", идут на определенные шаги.

Например, военные, которые выполняли задачи на передней линии и сбивали "Молнии", "Орланы" сейчас изменили формат работы и закрыли определенный пазл во второй линии обороны. Они активно сбивают "Шахеды",

– сказал Юрий Федоренко.

Есть важная просьба ко всем гражданским, в частности женщин. Они могут участвовать профильных подразделений, которые применяют дроны-перехватчики, получать знания, опыт, а тогда совместно мы эффективно будем эксплуатировать технику, которую производим.

Также важна работа наших дипломатов на международном уровне. От них зависит, получим ли мы дополнительные средства противовоздушной обороны и финансирование на украинскую боевую авиацию. Все вышесказанное поможет создать эшелонированную оборону нашего неба и сбивать большинство целей.

О дронах с реактивным двигателем

Противник сейчас их активно тестирует, но для того, чтобы нарастить производство, ему понадобится определенное время. До Нового года, россияне в основном будут терроризировать Украину обычными "Шахедами" с двигателем внутреннего сгорания. Сейчас украинские компании совместно с партнерами ведут разработки реактивных перехватчиков.

Мы готовимся к тем вызовам, которые могут стать массированными в начале 2026 года. Но сейчас основной приоритет – закрыть проблемы, которые мы имеем каждую ночь в разных регионах. А для этого нужны люди,

– отметил Юрий Федоренко.

Благодаря государственному финансированию, удалось закрыть ряд номенклатур наиболее употребляемых дронов. Но есть те, которые не вошли в это финансирование по разным причинам.

Важно! Сейчас полк "Ахиллес" проводит сбор на миллион гривен, чтобы закупить несколько дронов различных компаний на оптоволокне. Приобщиться к сбору может каждый по ссылке. Все донаты очень важны!

На такие дроны не влияют средства радиоэлектронной борьбы противника. Каждый дрон на оптоволокне принципиально важен. Чем больше их будет, тем больше появится возможностей поражать вражескую логистику. А это значит, что пушки будут стрелять меньше, беспилотники будут летать не так часто, а вражеские пехотинцы не будут доходить до наших передних рубежей.