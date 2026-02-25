Сбивает каждый третий дрон: Игнат назвал эффективное украинское оружие против "Шахедов"

Каждый третий вражеский ударный беспилотник сейчас уничтожают украинские дроны-перехватчики. В то же время главной угрозой для Украины остаются массированные атаки БПЛА различных типов.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Какие атаки для украинской ПВО являются самыми сложными?

По словам Игната, основным вызовом для украинской ПВО являются именно вражеские ударные БпЛА. Речь идет о беспилотниках различных типов, в частности "Шахеды", "Герберы" и "Италмасы", которые враг применяет ежедневно и в большом количестве для истощения систем защиты неба.

В то же время полковник отметил, что направление дронов-перехватчиков стремительно развивается и уже демонстрирует эффективность в бою.

Сегодня направление (дронов-перехватчиков – 24 Канал) действительно масштабируется. Каждый третий беспилотник противника сегодня сбивается перехватчиком, и это очень хорошо,

– отметил представитель Воздушных сил.

Кроме перехватчиков украинские силы продолжают активно использовать весь спектр средств противовоздушной обороны – пилотируемую авиацию, зенитные управляемые ракеты, системы малой ПВО ат мобильные огневые группы.

Игнат назвал приоритеты Воздушных сил в вопросе защиты украинского неба. Среди них – построение эшелонированной ПВО, расширение возможностей перехватчиков и совершенствование авиационной составляющей.

Сколько перехватчиков нужно, чтобы защитить украинское небо?