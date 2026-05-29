В Румынии нашли еще один большой беспилотник без боевой части

В Румынии 29 мая зафиксировали по меньшей мере второй случай падения беспилотника. Правоохранители пытаются установить происхождение дрона, упавшего в уезде Марамуреш.

Об этом сообщили в TVR.

Детали падения еще одного дрона в Румынии

Еще один беспилотник нашли в районе населенного пункта Бесешть в уезде Марамуреш. Этот БпЛА был без боевого заряда.

По словам главы общины, дрон был больших размеров. Размах его крыльев составлял примерно 3 метра.

Место, где нашли БпЛА, охраняют правоохранители. Сейчас прокуроры Апелляционного суда города Клуж расследуют, откуда и при каких обстоятельствах дрон упал на территории страны НАТО.

Что известно о взрыве в городе Галац?

Ночью 29 мая во время российской атаки на Украину вражеский дрон нарушил воздушное пространство Румынии. БпЛА попал в квартиру на 10 этаже жилого дома в городе Галац. Это более чем в 20 километрах от украинской границы.

В результате взрыва произошел пожар и пострадали два человека.

Предварительно правоохранители установили, что в дом попал российский беспилотник типа "Герань-2". Министерство национальной обороны Румынии осудило действия агрессора и отметило, что они угрожают безопасности и стабильности в Черноморском районе.