В частности, председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал украинцев не паниковать. Он также объяснил, правда ли, что оккупанты начали запускать "ядовитые дроны".

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Дроны с химическим веществом вызывают ужасные ожоги

В сети начала распространяться информация, что россияне начали обрабатывать свои дроны химическим веществом, которое вызывает ужасные ожоги. В частности, об этом сообщали в оперативно-тактической группировке "Харьков". Военные предупредили, что после контакта с трофейной "птичкой" на руках остались ожоги, поэтому призвали не касаться неизвестных предметов без защиты.

Сергей Лысак пока призвал украинцев не паниковать. Председатель Днепропетровской ОВА отметил, что в регионе не фиксировали подобных случаев.

Прошу – без паники! В нашей области ни одного такого случая не было. Это официально подтверждает областной департамент здравоохранения,

– сообщил Лысак.

Однако он напомнил, что в любом случае стоит помнить о правилах безопасности. Лысак призвал не трогать подозрительные предметы, а увидев их – нужно немедленно обратиться в экстренные службы, позвонив 101 или 102.

Стоит отметить, что россияне постоянно используют на фронте химическое оружие. Чуть ли не ежедневно оккупанты сбрасывают с дронов гранаты типа К-51 с газом слезоточивого действия. Этот тип вооружения относится к химическому и запрещен к использованию Конвенцией о химическом оружии и Женевским протоколом еще от 1925 года, однако российские захватчики продолжают их использовать.