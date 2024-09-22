Главный сержант роты ударных БпЛА Егор Фирсов рассказал 24 Каналу, что на один выстрел украинской артиллерии Россия осуществляет 6 – 8 вражеских. Доминирование оккупантов в воздухе также продолжается.

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Преграда для Сил обороны

Егор Фирсов отметил, что Россия не прекращает применение КАБов по украинским позициям.

Любые авиационные бомбы для нас (военных – 24 Канал) самая большая преграда и сложность. Также враг имеет значительно больше дронов, часто их дальность превосходит украинскую,

– сказал он.

Разведывательные дроны России

Силам обороны часто удается обезвреживать разведывательные дроны противника. Это очень важно, ведь отсутствие таких военных средств разрушает всю стратегию боевых задач оккупантов.

Враг остается без глаз, то есть не может продолжать штурмовые действия, ведь не знает как передвигаются ВСУ,

– подчеркнул главный сержант роты ударных БпЛА.

Егор Фирсов добавил, что сбивание разведывательных дронов противника часто способствует уменьшению боевой активности россиян.

Преимущества ВСУ

По словам главного сержанта, преимущество Вооруженных Сил Украины в устойчивости на поле боя, мощной мотивации и качестве применения любого оружия, в том числе и FPV-дронов.

Все наше оружие гораздо качественнее, чем в России. Оно западное. Это имеет важное значение,

– отметил Фирсов.

Он поделился информацией о новых украинские дроны, которые его подразделение будет использовать на фронте. Говорится о беспилотнике с боевой частью более 2 килограммов и дальностью 20 километров.