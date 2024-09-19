Также россияне планируют расширить линейку собственных беспилотников. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Сколько дронов планирует выпускать Россия

Всего за 2023 год российские войска получили около 100 – 140 тысяч БпЛА различных типов. В этом году их производство планируется увеличить в разы, если сказать точнее, то почти в 10 раз,

– заявил Путин.

Он добавил, что будет расширена линейка БпЛА. В частности, Россия увидела эффективность украинских безэкипажных катеров и решила ее воспроизвести.

По словам главы Кремля, при создании БпЛА якобы используются передовые технологии и новые инженерные решения.

"До 2030 года в России создадут 48 специальных научно-производственных центров по проектированию, испытанию и выпуску беспилотников", – отметил российский диктатор.

Он также заявил, что выпуск нужного вооружения для российской армии был значительно увеличен, а их тактико-технические характеристики, мол, улучшены.