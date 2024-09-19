Також росіяни планують розширити лінійку власних безпілотників. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Скільки дронів планує випускати Росія

Всього за 2023 рік російські війська отримали близько 100 – 140 тисяч БпЛА різних типів. Цього року їх виробництво планується збільшити в рази, якщо сказати точніше, то майже в 10 разів,

– заявив Путін.

Він додав, що буде розширено лінійка БпЛА. Зокрема, Росія побачила ефективність українських безекіпажних катерів і вирішила її відтворити.

За словами глави Кремля, під час створення БпЛА нібито використовуються передові технології та нові інженерні рішення.

"До 2030 року в Росії створять 48 спеціальних науково-виробничих центрів з проєктування, випробування та випуску безпілотників", – зазначив російський диктатор.

Він також заявив, що випуск потрібного озброєння для російської армії було значно збільшено, а їх тактико-технічні характеристики, мовляв, покращено.