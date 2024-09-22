Головний сержант роти ударних БпЛА Єгор Фірсов розповів 24 Каналу, що на один постріл української артилерії Росія здійснює 6 – 8 ворожих. Домінування окупантів у повітрі також продовжується.

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Перепона для Сил оборони

Єгор Фірсов зазначив, що Росія не припиняє застосування КАБів по українських позиціях.

Будь-які авіаційні бомби для нас (військових – 24 Канал) найбільша перепона та складність. Також ворог має значно більше дронів, часто їхня дальність переважає українську,

– сказав він.

Розвідувальні дрони Росії

Силам оборони часто вдається знешкоджувати розвідувальні дрони противника. Це дуже важливо, адже відсутність таких військових засобів руйнує всю стратегію бойових завдань окупантів.

Ворог залишається без очей, тобто не може продовжувати штурмові дії, адже не знає як пересуваються ЗСУ,

– підкреслив головний сержант роти ударних БпЛА.

Єгор Фірсов додав, що збиття розвідувальних дронів противника часто сприяє зменшенню бойової активності росіян.

Переваги ЗСУ

За словами головного сержанта, перевага Збройних Сил України у стійкості на полі бою, потужній мотивації та якості застосування будь-якої зброї, зокрема й FPV-дронів.

Вся наша зброя набагато якісніша, ніж у Росії. Вона західна. Це має важливе значення,

– зауважив Фірсов.

Він поділився інформацією про нові українські дрони, які його підрозділ використовуватиме на фронті. Мовиться про безпілотник із бойовою частиною понад 2 кілограми та дальністю 20 кілометрів.