SkyRanger R70 передадут в рамках очередного пакета помощи на 500 миллионов долларов, о котором премьер Канады Джастин Трюдо объявил летом 2023 года во время визита в Киев.

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Дроновое усиление Украины

Теперь стало известно, когда состоится ожидаемое пополнение дронового войска Украины. Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что Украине поставят более 800 беспилотников SkyRanger R70. Планируют это сделать канадцы до апреля 2024 года.

Известно, что стоимость этих дронов достигает примерно 95 миллионов долларов.

Объявляя решение о передаче БПЛА, Блэр напомнил за важную роль, которую они играют в современной войне в Украине. Кроме того, он заверил, что Канада будет оказывать поддержку нашему государству столько, сколько это будет нужно.

Министр подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения Канада выделила более 9,7 миллиарда канадских долларов помощи Украине, среди них – более 2,4 миллиарда на военную помощь.

Во время недавнего "Рамштайн" Канада объявила о выделении Украине еще более 60 миллионов канадских долларов.

Чем особенные SkyRanger R70 Эти дроны изготавливают в провинции Онтарио. Производитель – компания Teledyne. В них встроены тепловизоры, и они способны перехватывать сигналы, в частности выявлять расположение вражеских телефонов и даже идентифицировать лиц. Кроме того, беспилотники способны распознавать химическое оружие. SkyRanger R70 может переносить взрывчатку до 3,5 килограмма.

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