Как сообщил глава МВД Украины Иван Выговский, спецоперацию провели гвардейцы 11-й бригады НГУ имени Михаила Грушевского и 34-го Херсонского полка Национальной гвардии Украины.

Они действовали в тесном взаимодействии с 30-м корпусом морской пехоты, 34-й отдельной бригадой морской пехоты "Борисфен" и 79-м пограничным отрядом ГПСУ.

Каковы подробности операции?

Всего с помощью беспилотников силы обороны доставили почти 400 отдельных посылок. К сбору помощи присоединились общины, учебные заведения, благотворители и волонтеры со всей страны.

Во время выполнения задания особо отличился экипаж БПЛА "Перун". Военнослужащие не только успешно доставили посылки с продуктами и медикаментами, но и спасли с оккупированной территории шесть животных.