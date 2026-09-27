Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, чтобы помочь людям выжить, подразделения морской пехоты и Национальной гвардии доставили около 4 тонн продуктов в 100 определенных мест. Эта операция стала одной из крупнейших с марта.

Террор России против мирных жителей

По словам Прокудина, в Олешках россияне удерживают без еды, воды и электричества около 2 тысяч человек, среди которых почти полсотни детей.

Чтобы помочь им, одна из самых масштабных операций была проведена ОВА совместно с 30-м корпусом морской пехоты, тактической группой "Гром", 34-й бригадой морской пехоты "Борисфен", подразделением "Болгаричи" 11-й бригады НГУ, 34-м полком Национальной гвардии и 79-м пограничным отрядом.

Военные сбрасывают пакеты с едой на локации в Олешках: смотрите видео

Оккупанты всячески пытаются сорвать передачу гуманитарной помощи. Российские военные сбивают дроны с провизией, а также отбирают или перепродают еду, добавил Прокудин. За получение украинских посылок захватчики применяют насилие против местных жителей.

Сознательная блокировка помощи и создание голода среди гражданского населения являются военными преступлениями без срока давности. Каждый, причастный к этим действиям, понесет неминуемую ответственность,

– подчеркнул глава Херсонской ОГА.

Ситуация в Олешках

Напомним, ситуация с продовольствием в городе остается критической уже несколько месяцев. Последние поставки продуктов состоялись еще в конце весны. Сейчас из-за отсутствия базовых условий местные жители готовят еду прямо на улицах, а запасы стремительно иссякают.

Выбраться из ловушки практически невозможно, ведь все дороги плотно заминированы, а российские беспилотники целенаправленно охотятся на мирных жителей. Недалеко от города от удара вражеского дрона погибла супружеская пара, которая пыталась принести мешок продуктов из соседнего села.

Напомним, из-за тотального дефицита продовольствия люди вынуждены есть сорняки со своих огородов. А международное сообщество требует от России открыть гуманитарный коридор для спасения украинцев.