Пролетали над АЭС: в Бельгии заметили беспилотники

В Бельгии зафиксировали неизвестные дроны над атомной электростанцией. Их увидели в воскресенье, 9 ноября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.

Что известно о дронах в Бельгии?

В Бельгии над атомной электростанцией Doel было замечено 3 беспилотника. Ситуация произошла над АЭС, которая расположена недалеко от города Антверпен.

Об инциденте вечером 9 ноября рассказал пресс-секретарь энергетической компании Engie – оператора АЭС.

Согласно его словам, инцидент не повлиял на работу электростанции. Он также добавил, что власти были проинформированы о том, что случилось.

