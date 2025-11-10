Пролітали над АЕС: в Бельгії помітили безпілотники

В Бельгії зафіксували невідомі дрони над атомною електростанцією. Їх побачили в неділю, 9 листопада.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.

Дивіться також Дві країни НАТО розгортають протидронову систему, яка тестувалась в Україні, – AP

Що відомо про дрони в Бельгії?

В Бельгії над атомною електростанцією Doel було помічено 3 безпілотники. Ситуація сталася над АЕС, яка розташована недалеко від міста Антверпен.

Про інцидент ввечері 9 листопада розповів прессекретар енергетичної компанії Engie – оператора АЕС.

Відповідно до його слів, інцидент не вплинув на роботу електростанції. Він також додав, що владу було поінформовано про те, що трапилося.

Дивіться також Невідомий дрон помітили у Литві: там призупиняв роботу аеропорт Вільнюса

Попередні випадки: коротко