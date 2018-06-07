Дропшиппинг: почему этот вид заработка набирает популярность?

Всё большую популярность в Украине набирает дропшиппинг. Это удобный вид заработка для людей, которые не могут вложить в старт бизнеса большие деньги и желают получать прибыль, прилагая минимум усилий.

Данный метод очень прост в освоении, поэтому заниматься этим видом деятельности смогут даже новички.

Принцип заработка

Дропшиппинг – это предпринимательская деятельность, которая ведётся через интернет и предполагает продажу продукции производителя через посредника – дропшиппера. Чтобы заниматься данным бизнесом, не нужно организовывать склад и офис. Главная задача дропшиппера – находить покупателей, которые пожелают заказать товар. От производителя не требуется напрямую контактировать с клиентами, заключать с ними сделки – эти функции берёт на себя посредник.

Человеку, занимающемуся дропшиппингом, не нужно хранить товары на складе. Он заказывает их у поставщика по мере заключения сделки, передавая ему данные и адрес покупателя. Далее производитель продукции отправляет заказ прямиком клиенту. В результате посредник получает прибыль, которая составляет разницу между оптовой ценой товара и розничной. Желательно, чтобы она имела размер от 30% и выше. В этом случае дропшиппер обеспечит себе неплохой заработок, уделяя внимание исключительно поиску клиентов и заключению сделок с ними.

Основные преимущества дропшиппинга

Данный вид деятельности имеет массу достоинств, среди которых:

1. Минимальные затраты на запуск бизнеса. Вам не нужно вкладывать огромные финансовые суммы в закупку товара, в создание условий для его хранения. Продукция заказывается у поставщика только после заключения сделки с покупателем и отправляется прямо к нему.

2. Отсутствие затрат денег и времени на:

поиск и аренду подходящего склада;

упаковку и отправку покупок клиентам;

содержание штата сотрудников;

работу с системой бухгалтерского учёта для отслеживания количества товаров;

заказ продуктов и приём поставок;

работу с возвратами покупок.

3. Возможность работать из любой точки мира без привязки к географическому положению. Главное – у вас должен быть постоянный доступ в интернет для поиска заказчиков и общения с ними и поставщиками.

4. Отсутствие необходимости обрабатывать заказы. Посреднику достаточно просто передать заявку с данными о покупателе поставщику. Это поможет вам больше времени уделять развитию бизнеса без выполнения массы дополнительной работы.

5. Возможность в любой момент расширить ассортимент продуктов. Дропшипперу не нужно запасаться товаром, поэтому он может предложить клиентам новую продукцию без предварительной подготовки и закупки.

6. Высокая масштабируемость. Если количество покупок резко увеличится в несколько раз, нагрузка для вас не изменится, поскольку обработка заказов целиком лежит на производителе.

Благодаря данным преимуществам заниматься этой деятельностью выгодно и комфортно.

Выбор площадок для продаж

Основная задача дропшиппера – поиск клиентов и организация подходящего места для ведения деятельности. Для этого необязательно создавать личный сайт и вкладывать деньги в его развитие. Любую продукцию с успехом можно продавать в социальных сетях, используя для этого группы или личные странички. Производители делают качественные фотографии товаров, которые остаётся выставить в аккаунтах. Отличные результаты продаж даёт и размещение предложений на различных досках объявлений, которые ежедневно посещаются десятками тысяч людей.

Большой популярностью в реализации продукции пользуются торговые площадки Prom.ua, Price.ua и множество других ресурсов.

Чтобы найти поставщиков, достаточно вбить в поисковой системе Google запрос о поиске продавцов конкретного вида товаров.

Применение маркетинга

Чтобы продажи шли успешно, желательно привлекать целевую аудиторию с помощью современных инструментов интернет-маркетинга. Если вы не умеете делать это самостоятельно, можно воспользоваться платными услугами. Инструменты выбираются в зависимости от площадки, на которой ведутся продажи. Это может быть таргетированная либо контекстная реклама, а также другие способы привлечения аудитории. Затраты на маркетинг окупятся очень быстро благодаря растущему потоку клиентов.

Наиболее подходящие для торговли продукты

Специфика данного бизнеса делает подходящей для дропшиппинга далеко не всю продукцию. Оптимально выбирать товары, которые:

имеют конкуренцию в этой нише ниже среднего уровня;

дают возможность установить наценку минимум 30%;

останутся актуальными и востребованными ещё в течение длительного времени;

дешёвые при условии массового выпуска.

Этим критериям идеально соответствуют чехлы для смартфонов. Такие продукты сложно сравнивать в плане реальной стоимости. Это означает, что покупатели вряд ли будут долго выбирать между вами и другими продавцами и с большой вероятностью купят у вас.

Кому выгодно заниматься дропшиппингом

Эта сфера подходит для большинства людей, однако наиболее выгодной такая деятельность будет для бизнесменов, которые:

имеют ограниченный бюджет. Поскольку вам не нужно закупать продукт и хранить его на складе, затраты на старт бизнеса будут минимальны. Вы сможете запустить его практически без расходов;

желают проверить нишу. Если вы хотите сначала узнать все нюансы конкретной продукции или нового для себя рода занятий без крупных вложений, дропшиппинг отлично подойдёт для этой цели;

открывают свой первый бизнес. Неопытным в ведении предпринимательской деятельности через интернет людям будет удобно выбрать дропшиппинг. Вместо обработки заказов и решения других рутинных вопросов, можно целиком погрузиться в тонкости онлайн-продаж и маркетинга.

Учитывая все нюансы, определите, насколько вам подойдёт этот вид деятельности. Огромный плюс данной сферы – доступность каждому желающему. Имея доступ в интернет, построить свой бизнес на дропшиппинге можно с минимальными затратами денег и усилий. При грамотной позиции эта деятельность может приносить вам достойную прибыль ежемесячно.