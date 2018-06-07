Дропшипінг: чому цей вид заробітку набирає популярності?

Все більшої популярності в Україні набирає дропшипінг. Це зручний вид заробітку для людей, які не можуть вкласти в старт бізнесу великі гроші і бажають отримувати прибуток, докладаючи мінімум зусиль.

Даний метод дуже простий в освоєнні, тому займатися цим видом діяльності зможуть навіть новачки.

Принцип заробітку

Дропшипінг — це підприємницька діяльність, яка ведеться через інтернет і передбачає продаж продукції виробника через посередника — дропшипера. Щоб займатися цим бізнесом, не потрібно організовувати склад і офіс. Головне завдання дропшипера — знаходити покупців, які виявлять бажання замовити товар. Виробнику не потрібно безпосередньо контактувати з клієнтами, укладати з ними угоди — ці функції бере на себе посередник.

Людині, що займається дропшипінгом, не потрібно зберігати товари на складі. Вона замовляє їх у постачальника в міру укладання угоди, передаючи йому дані та адресу покупця. Далі виробник продукції відправляє замовлення прямо клієнтові. В результаті посередник отримує прибуток, який становить різницю між оптовою ціною товару і роздрібною. Бажано, щоб вона мала розмір від 30% і вище. В цьому випадку дропшипер забезпечить собі непоганий заробіток, приділяючи увагу виключно пошуку клієнтів і укладанню угод із ними.

Основні переваги дропшипінгу

Даний вид діяльності має масу переваг, серед яких:

1. Мінімальні витрати на запуск бізнесу. Вам не потрібно вкладати величезні фінансові суми в закупівлю товару, у створення умов для його зберігання. Продукція замовляється у постачальника тільки після укладення угоди з покупцем і відправляється прямо до нього.

2. Відсутність витрат грошей і часу на:

пошук і оренду відповідного складу;

упаковку та відправку покупок клієнтам;

утримання штату співробітників;

роботу з системою бухгалтерського обліку для відстеження кількості товарів;

замовлення продуктів та прийом поставок;

роботу з поверненням покупок.

3. Можливість працювати з будь-якої точки світу без прив'язки до географічного положення. Головне — у вас повинен бути постійний доступ в інтернет для пошуку замовників і спілкування з ними та постачальниками.

4. Відсутність необхідності обробляти замовлення. Посереднику досить просто передати заявку з даними про покупця постачальнику. Це допоможе вам більше часу приділяти розвитку бізнесу без виконання купи додаткової роботи.

5. Можливість у будь-який момент розширити асортимент продуктів. Дропшиперу не треба запасатися товаром, тож він може запропонувати клієнтам нову продукцію без попередньої підготовки і закупівлі.

6. Висока масштабованість. Якщо кількість покупок різко збільшиться в кілька разів, навантаження для вас не зміниться, оскільки обробка замовлень цілком лежить на виробнику.

Завдяки даним перевагам займатися цією діяльністю вигідно та комфортно.

Вибір майданчиків для продажів

Основне завдання дропшипера — пошук клієнтів і організація відповідного місця для ведення діяльності. Для цього необов'язково створювати особистий сайт і вкладати гроші в його розвиток. Будь-яку продукцію з успіхом можна продавати в соціальних мережах, використовуючи для цього групи чи особисті сторінки. Виробники роблять якісні фотографії товарів, які залишається виставити в акаунтах. Чудові результати продажів дає і розміщення пропозицій на різних дошках оголошень, які щодня відвідуються десятками тисяч людей.

Великою популярністю в реалізації продукції користуються торгові майданчики Prom.ua, Price.ua та безліч інших ресурсів.

Щоб знайти постачальників, досить вбити в пошуковій системі Google запит про пошук продавців конкретного виду товарів.

Застосування маркетингу

Щоб продажі йшли успішно, бажано залучати цільову аудиторію за допомогою сучасних інструментів інтернет-маркетингу. Якщо ви не вмієте робити це самостійно, можна скористатися платними послугами. Інструменти вибираються в залежності від майданчика, на якому ведуться продажі. Це може бути таргетована або контекстна реклама, а також інші способи залучення аудиторії. Витрати на маркетинг окупляться дуже швидко завдяки зростаючому потоку клієнтів.

Найбільш підходящі для торгівлі продукти

Специфіка даного бізнесу робить підходящою для дропшипінгу далеко не всю продукцію. Оптимально вибирати товари, які:

мають конкуренцію в цій ніші нижче середнього рівня;

дають можливість встановити націнку мінімум 30%;

залишаться актуальними і затребуваними ще протягом тривалого часу;

дешеві за умови масового випуску.

Цим критеріям ідеально відповідають чохли для смартфонів. Такі продукти складно порівнювати в плані реальної вартості. Це означає, що покупці навряд чи будуть довго вибирати між вами та іншими продавцями і з великою ймовірністю куплять у вас.

Кому вигідно займатися дропшипінгом

Ця сфера підходить для більшості людей, однак найбільш вигідною така діяльність буде для бізнесменів, які:

Мають обмежений бюджет. Оскільки вам не потрібно закуповувати продукт і зберігати його на складі, витрати на старт бізнесу будуть мінімальні. Ви зможете запустити його практично без витрат.

Бажають перевірити нішу. Якщо ви хочете спочатку дізнатися всі нюанси конкретної продукції або нового для себе роду занять без великих вкладень, дропшипінг чудово підійде для цієї мети.

Відкривають свій перший бізнес. Недосвідченим у веденні підприємницької діяльності через інтернет людям буде зручно вибрати дропшипінг. Замість обробки замовлень і рішення інших рутинних питань, можна цілком поринути в тонкощі онлайн-продажів і маркетингу.

З огляду на всі нюанси визначте, наскільки вам підійде цей вид діяльності. Величезний плюс даної сфери — доступність кожному бажаючому. Маючи доступ в інтернет, побудувати свій бізнес на дропшипінгу можна з мінімальними витратами грошей і зусиль. При грамотному підході ця діяльність може приносити вам гідний прибуток щомісяця.