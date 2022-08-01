российский бывший высокопоставленный чиновник анатолий чубайс покинул пост сецпредставителя путина в марте и скрылся за границу. Оказывается, он уехал в надежде продлить свою жизнь, ведь российская медицина этому никогда не способствовала, хотя раньше говорили о его "несогласии с войной против Украины".

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чубайс в реанимации

Бывший российский политик оказался в реанимации по состоянию здоровья. Врачи диагностировали ему синдром Гиена-Барре.

Сам чубайс сообщил, что состояние средней тяжести, российские пропагандисты заявляют, что угрозы его жизни нет.

67-летний друг путина не может самостоятельно передвигаться, но может говорить. Он сам диктует жене ответы на вопросы пропагандистов. После его реанимации начали говорить об отравлении, но пока признаков поддержки этой версии не обнаружили.

Что такое синдром Гиена-Барре

Это очень редкое заболевание, когда собственная иммунная система человека поражает свои периферические нервы. Может приводить к параличу рук, ног, мышц лица и грудной мускулатуры, что создает проблемы для дыхания.

Большинству пациентов удавалось выздоравливать даже при тяжелой форме заболевания.

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