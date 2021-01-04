"Мостотрест" получил контракт на техническое обслуживание железнодорожной части Керченского моста. Компания принадлежит миллиардеру и другу президента России Владимира Путина – Аркадию Ротенбергу.

Контракт на обслуживание моста в Керчи: детали

Информацию о заключенном контракте разместили на портале Единой информационной системы в сфере закупок.

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Контракт рассчитан на первую половину 2021 года. Его стоимость составляет 204,5 миллиона российских рублей. Другие компании в тендере участия не принимали.

Отмечается, что "Мостотрест" будет проводить осмотр и обслуживание подмостовой и околомостовой зон, а также береговых укреплений. Кроме того, компания будет отвечать за осмотр подводной части опор.

Что известно о семье Ротенбергов

Аркадий Ротенберг – близкий друг Владимира Путина, они знакомы еще с детства.

В августе 2020 года российское издание журнала Forbes назвало семью Ротенбергов самой богатой в России. Ее состояние оценили в 5,45 миллиарда долларов.

В марте 2014 года США ввели санкции в отношении членов семьи из-за оккупации Крыма Россией. В апреле 2014 года Минфин США наложил санкции на компании Ротенбергов.

Позже санкции ввели и в отношении сына Бориса Ротенберга Романа (июнь 2016 года), а также сына Аркадия Ротенберга Игоря (апрель 2018 года).

В июле прошлого года братьев обвинили в обходе санкций США с помощью картин.

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