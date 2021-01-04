"Мостотрест" отримав контракт на технічне обслуговування залізничної частини Керченського моста. Компанія належить мільярдеру та другові президента Росії Володимира Путіна – Аркадію Ротенбергу.

Контракт на обслуговування моста у Керчі: деталі

Інформацію про укладений контракт розмістили на порталі Єдиної інформаційної системи у сфері закупівель.

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Контракт розрахований на першу половину 2021 року. Його вартість становить 204,5 мільйона російських рублів. Інші компанії в тендері участі не брали.

Зазначається, що "Мостотрест" проводитиме огляд й обслуговування підмостової та білямостової зон, а також берегових укріплень. Крім того, компанія відповідатиме за огляд підводної частини опор.

Що відомо про сім'ю Ротенбергів

Аркадій Ротенберг – близький друг Володимира Путіна, вони знайомі ще з дитинства.

У серпні 2020 року російське видання журналу Forbes назвало сім'ю Ротенбергів найбагатшою у Росії. Її статки оцінили у 5,45 мільярда доларів.

У березні 2014 року США запровадили санкції щодо членів сім'ї через з окупацію Криму Росією. У квітні 2014 року Мінфін США наклав санкції на компанії Ротенбергів.

Пізніше санкції ввели й щодо сина Бориса Ротенберга Романа (червень 2016 року), а також сина Аркадія Ротенберга Ігоря (квітень 2018 року).

У липні минулого року братів звинуватили в обході санкцій США за допомогою картин.

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