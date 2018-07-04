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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Друг" системы: почему Голубан, подозреваемый в госизмене, продолжает работать в Нацполиции

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Юрий Голубан
Юрий Голубан / Фото из открытых источников

По социальным исследованиям, все больше и больше украинцев отчаиваются в нацполиции. Но как ей верить, если порядочные полицейские увольняются, в то время как там остаются работать скандальные кадры, которые причастны к скандальным историям.

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал Дмитрий Гнап.

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Дмитрий Гнап заявил, что если полицейский лояльный и дружит с руководством МВД, то могут простить даже службу у террористов. Такая ситуация была с одним из руководителей управления полиции Донетчины Юрием Голубаном в 2014 году. Он воевал на стороне донецких сепаратистов. Тогда сам Голубан и внутренних дел Аваков с гневом опровергли эту информацию.

Однако вскоре появилось видео, на котором действительно, человек похожий на Голубана участвует в операции боевиков по нападению на наших солдат весной 2014 года возле Донецка. После этого Генпрокуратура и СБУ под давлением общества были вынуждены возбудить дело о государственной измене,
– рассказал Гнап.

Как он отметил, это было больше года назад, сейчас у Голубана все прекрасно, он продолжает работать в рядах Национальной полиции, только был переведен в управление по Киевской области.

По его словам, уголовное производство относительно государственной измены Голубана до сих пор продолжается, и согласно официальному ответу СБУ и ГПУ, который получило издание "Киевпост", подозрений в этом деле до сих пор никому не объявлено. И таких, разной степени скомпрометированных кадров, как Голубан, в Национальной полиции немало. И именно на них, а не на молодых копов делает ставку руководство, иначе не защищало бы его так от уголовного преследования.

Больше смотрите в программе "Право на власть" с Дмитрием Гнапа по 4 июля 2018

 

Теги: Новости Украины Полиция Война на Донбассе Видеоблоги Арсен Аваков СБУ
Источник: 24 канал
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