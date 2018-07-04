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"Друг" системи: чому Голубан, якого підозрюють у держзраді, продовжує працювати в Нацполіції

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Юрій Голубан
Юрій Голубан / Фото з відкритих джерел

За соціальними дослідженнями, все більше і більше українців зневіряються в нацполіції. Але як їй вірити, якщо порядні поліцейські звільняються, натомість там лишаються працювати скандальні кадри, які причетні до скандальних історій.

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів Дмитро Гнап.

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Дмитро Гнап заявив, якщо поліцейський лояльний і дружить з керівництвом МВС, то можуть пробачити навіть службу у терористів. Така ситуація була з одним з керівників управління поліції Донеччини Юрієм Голубаном у 2014 році. Він воював на боці донецьких сепаратистів. Тоді сам Голубан та міністр внутрішніх справ Аваков з гнівом спростували цю інформацію.

Проте незабаром з’явилося відео, на якому справді, людина схожа на Голубана бере участь в операції бойовиків із нападу на наших солдатів навесні 2014 року біля Донецька. Після цього Генпрокуратура та СБУ під тиском суспільства були змушені порушити справу про державну зраду,
– розповів Гнап.

Як він зазначив, це було понад рік тому, зараз у Голубана все чудово, він продовжує працювати в лавах Національної поліції, тільки був переведений в управління по Київській області.

За його словами, кримінальне провадження по державній зраді Голубана досі триває, і згідно з офіційною відповіддю СБУ та ГПУ, яку отримало видання "Київпост", підозр в цій справі досі нікому не оголошено. І таких, різного ступеню скомпрометованих кадрів, як Голубан, в Національній поліції чимало. І саме на них, а не на молодих копів робить ставку керівництво, інакше не захищало б його так від кримінального переслідування.

Більше дивіться у програмі "Право на владу" з Дмитром Гнапом за 4 липня 2018

 

Теги: Новини України Поліція Війна на Донбасі СБУ Арсен Аваков Відеоблоги
Джерело: 24 канал
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