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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      "Друг" Зеленского требовал 50 тысяч долларов за кадровое назначение

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      Мужчина выдавал себя за друга Зеленского, Богдана, Разумкова и других
      Мужчина выдавал себя за друга Зеленского, Богдана, Разумкова и других / 24 канал

      Мужчина выдавал себя за друга Владимира Зеленского, Андрея Богдана, Дмитрия Разумкова, Кирилла Тимошенко и Михаила Федорова. Он обещал за деньги решить вопрос "с кураторами" и пристроить на руководящую должность.

      Как сообщают в пресс-служба ГПУ, фигурант дела обещал устроить заявителя на должность заместителя одного из образовательных госпредприятий. За содействие в этом деле он захотел 28 тысяч гривен и 50 тысяч долларов США.

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      Человек, который рассчитывал на его покровительство, перевел эти деньги на банковский счет. Следователи установили, что деньги мошенник не собирался передавать чиновникам, а просто хотел оставить себе.

      • Мужчина отметил, что деньги "для кураторов" нужно перевести двумя траншами на карту;
      • 18 октября пострадавший перевел 28 тысяч гривен на карточку;
      • 31 октября, во время передачи второй части взятки в 50 тысяч долларов, псевдодруга чиновников задержали с поличным.

      Прокуратура сообщила ему о подозрении за покушение на преступление, мошенничество, соучастие и предложение или обещание взятки должностному лицу. Ему грозит 12 лет за решеткой.

      blog_ava
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Коррупция ГПУ
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