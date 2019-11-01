"Друг" Зеленского требовал 50 тысяч долларов за кадровое назначение

Мужчина выдавал себя за друга Владимира Зеленского, Андрея Богдана, Дмитрия Разумкова, Кирилла Тимошенко и Михаила Федорова. Он обещал за деньги решить вопрос "с кураторами" и пристроить на руководящую должность.

Как сообщают в пресс-служба ГПУ, фигурант дела обещал устроить заявителя на должность заместителя одного из образовательных госпредприятий. За содействие в этом деле он захотел 28 тысяч гривен и 50 тысяч долларов США.

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Человек, который рассчитывал на его покровительство, перевел эти деньги на банковский счет. Следователи установили, что деньги мошенник не собирался передавать чиновникам, а просто хотел оставить себе.

Мужчина отметил, что деньги "для кураторов" нужно перевести двумя траншами на карту;

18 октября пострадавший перевел 28 тысяч гривен на карточку;

31 октября, во время передачи второй части взятки в 50 тысяч долларов, псевдодруга чиновников задержали с поличным.

Прокуратура сообщила ему о подозрении за покушение на преступление, мошенничество, соучастие и предложение или обещание взятки должностному лицу. Ему грозит 12 лет за решеткой.